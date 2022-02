Ezt kérik most a magyar autósoktól az ukrán helyzet kapcsán

Sosem látott menekült-áradatot indított el az ukrán-orosz háború, s vele együtt hatalmas az összefogás is. A facebookon hamar segítő csoportok alakultak, ezek közül az egyik legnagyobb a Segítségnyújtás (Ukrajna,Kárpátalja) címmel szerveződött nyilvános csoport.

Fontos felhívást tettek közzé a közel 100 ezer tagot számláló csoportban, amiben azt kérték, legyenek most a magyar utakon közlekedők sokkal nagyobb türelemmel a szokásosnál.

“Az ukrán menekültek 80%-a nő, gyermek és idősek, a nagy részük 2-3 napja van úton egy háborús országból, elképesztő stressznek kitéve. Sokan alig tudnak vezetni, de a férfiak otthon maradtak harcolni, így kénytelen volt sok gyerekkel sok ezer kilométert levezetni egyedül rutin nélkül. Minden magyarországi autóst kérek, hogy a következő napokban, hetekben legyen különösen szolidárisak az ukrán (és cseh és olasz – azok nagy része is ukrán most, aki menekíti a családját) rendszámú autósokkal, mert jelentős részük azért megy az autópályán 80-nal, mert 40 órája vezet, menekül, vagy nincsen rutinja! Segítsük őket, ne dudáljunk, ne anyázzunk, gondoljuk végig, mit élnek át ezek az emberek! A legfontosabb: folytassuk az összefogást, mert mindenkire szükség van most! – írják a posztban.

Fotó: Facebook

A csoportból egyébként kiderült az is, hihetetlen mennyiségű alapélelmiszert, ruhákat, pelenkát ajánlanak fel a magyarok, amik el is jutnak a határ menti településekre, illetve már a budapesti befogadó állomásokra is.

Amire viszont most még nagyobb szükség van, a szálláson kívül, az elszállásoláshoz szükséges kellékek, úgymint szivacs, tábori ágy, takaró. Mivel rengeteg a gyermek, és sokan egy szál hátizsákkal indultak útnak, így gyerek és felnőtt ruhákkal, cipőkkel is lehet segíteni, valamint gyermekeknek adható láz- és fájdalomcsillapítóra.

Ezen kívül aki tud oroszul, ukránul, és megteheti, szinte bárhol felajánlhatja segítségét, mint kiderült, tolmácsokra is nagy szükség lenne. A Református Szeretetszolgálat a Nyugati Pályaudvaron várja a vonattal érkezőket.