Elhagyatva találták meg a luxushelikoptert, ami megsértette a magyar légteret

Hétfő este hirtelen akadt dolguk a Honvédség pilótáinak. Ukrajna felől ugyanis berepült hazánk légterébe egy jelöletlen helikopter. A szándékot egyelőre homály fedi, az viszont biztos: mire a gripenek az ukrán határhoz értek, a helikopternek nyoma veszett. Igen ám, de északkeleti szomszédaink azonnal a nyomába eredtek, és kedd délután meg is találták a magyar határtól 80 kilométerre, egy Alsóhidegpatak nevű falu mellett, a kárpátaljai hegyekben, egy elhagyatott helyen, ahova a sok hó és a járhatatlan utak miatt nagyon nehezen jutottak a hatóságok is a géphez.

Fotó: Ukrán Állami Határőrszolgálat

A magára hagyott gépmadár esete azért is igen furcsa, mert nem akármilyen gépről van szó: egy 150 ezer dolláros, átszámítva 47,2 millió forint értékű luxus gépet hagytak magára. A gép teljesítménye is igen komoly egyébként: egy tankolással 540 kilométert megy, a teherbírása pedig 750 kiló. A pilótán kívül még hat ember fér el az utastérben, az utazósebesség pedig maximum 185 kilométer per óra. A magyar szakmai berkekben csak „pacsirtának” nevezett helikoptert az eddigi nyomozás szerint tavaly novemberben vásárolta meg a tulajdonosa. Amikor a határőrök a tisztekkel és a rendőrökkel együtt átnézték a gépet, egy félig nyitott táskára bukkantak, ami több mint 500 doboz zárjegy nélküli csempészcigit rejtett.

Fotó: Ukrán Állami Határszolgálat

Ezért arra gyanakszanak az ukrán hatóságok, hogy a helikopterrel cigarettát hoztak-vittek különböző helyekre. Igaz, ezzel a szállítmánnyal úgy tűnik pont nem értek célt. De azt sem zárják ki, hogy a férőhelyek miatt embercsempészésre, elsősorban illegális migránsok szállítására használták a vasmadarat. Az esettel egyelőre három embert gyanúsítanak, de még nyomoznak utánuk.