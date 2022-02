Orbán Viktor évértékelője: Magyarország derekasan állta a sarat

Orbán Viktor miniszterelnök február 12-én 15 órakor kezdte meg évértékelő beszédét a Várkert Bazárban, melyben a 2021-es év kihívásairól, sikereiről, eredményeiről és történéseiről, valamint az előttünk álló év feladatairól ejtett szót. A kormányfőre ismét hatalmas tömeg volt kíváncsi.

50 nappal vagyunk a választások előtt

Orbán Viktor 16 ellenzéki és 16 kormányzással töltött év után tisztában van azzal, kicsoda is ő – kezdte beszédét.

Magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország – hangsúlyozta, hozzátéve: a baloldal választási ajánlatát hallgatva, melyben tudatlannak nevezik a vidékieket, olyan emebernek tartják a választópolgárokat, akik egy keresztrejtvényt sem tudnak megfejteni, nem is tudja az ember, hogy sírjon vagy nevessen.

Magyarországnak előre kell mennie

A már jól ismert szlogen kapcsán Orbán Viktor elmondta: pontosan ez a lényeg, ám ez mégsem olyan egyszerű kérdés.

– Mi az előre és mi a hátra? Ez egyszerűnek tűnik, de talán mégsem az. Erről lesz szó – magyarázta.

Két nehéz év van mögöttünk. Világjárvány, népvándorlási hullámok, energiaválság, csak hogy néhányat említsünk. Ilyen lehetetlen helyzetben kellett megszervezni a Covid elleni védekezést, újraindítani a gazdaságot, pótolni a kieső munkahelyeket, támogatni a fiatalokat, az időseket és a családokat. Ezért köszönet jár az egészségügyi dolgozóknak, az oltási kampányok szervezőinek, az operatív törzsnek. A miniszterelnök külön kiemelte Áder János és felesége munkáját, mellyel a járványban árván maradt gyerekeket segítik.

Egy ilyen világjárvány nyomás alá helyezi minden ország politikáját, gazdaságát, a magyar állam azonban – ahogy évértékelőjében Orbán Viktor fogalmaz – derekasan állta a sarat.

Európában az emberek bizalma lassan elpárolgott, míg itthon sikerült megerősíteni a bizalmat. Pedig itthon nem csak a vírussal, de a baloldal kormánybuktató machinációival is meg kellett küzdeni – emelte ki a kormányfő.

2010 óta jó irányba halad az ország

2010-ben úgy döntöttünk, segély helyett munkát adunk az embereknek – magyarázta.

Több mint egymillióval dolgoznak most többen, mint a Gyurcsány-kormány idején. Ráadásul minőségi munkát végezve. Exportteljesítményünk jobb, mint korábban.

Az utóbbi években fontos volt a hazai tulajdon megőrzése és erősödése. A bankoknál 60, a médiában 66, az energiaszektorban 71 százalék volt a külföldi érdekeltség, mára azonban mindenhol többségbe került a magyar tulajdon. A Covid-járvány ideje alatt sem kerültek ki magyar kézből a vállalatok.

A gazdasági fellendülés fontos eredménye, emelte ki a miniszterelnök, hogy a családoknak a járvány alatt sem kellett "behúzniuk a kéziféket", sőt, újabb kedvezményeket kaptak, gondolva akár az adóvisszatérítésekre, akár a 25 év alattiak SZJA-mentességére, vagy épp a 13. havi nyugdíjra.

A baloldal semmit sem támogatott

A baloldal nem szavazta meg a minimálbéremelést, a hitelmoratóriumot, a Covid-elleni védekezést támogató törvényt, a fiatalok adómentességét, az adócsökkentéseket – emlékeztetett Orbán, hozzátéve: reméli, mindenki ennek tudatában megy majd április 3-án szavazni. A Gyurcsány-Bajnai kormány ellenben hátrafelé ment, nem előre: fizetőssé tették az egészségügyet, megemelték az energiaárakat, elvették a támogatásokat – tette hozzá.

Ha a baloldal kormányoz, nincs pénz, mindig ez a nóta vége!

Most azonban van pénz, és ha folytathatjuk a kormányzást, lesz is. Az adók alacsonyak. A jövedelmek nőnek. Az emberek befektetnek. Megéri dolgozni – emelte ki Orbán, hozzátéve: a rendkívüli infláció itthon is lecsapott volna, ha a kormány nem lép közbe a négy stop politikájával.

A benzinárra kitérve elárulta: az árstopot három hónapra meghosszabbítják.

Lesznek-e újabb járványok?

El kell fogadnunk: beköszöntött a járványok kora. Magyarországot sem kímélte a Covid, de elsők közt léptünk, legyen szó a vakcinák beszerzéséről, operatív törzs állításáról vagy akár az ország újraindításáról.

Komoly tétje van a választásoknak

Láthatjuk, hogy a választás tétje óriási. Létkérdés. Pedig úgy szeretnénk, ha egyszer nem létkérdés lenne, csak egy jó kormány megválasztása – jelentette ki az évértékelő végéhez közeledve Orbán Viktor a közelgő választásokról szót ejtve, kiemelve, a jelenlegi kormány pontosan tudja, merre akar menni, és most pont erre van szükség: előre, nem hátra.

– Soha sem voltunk még olyan erősek, jól szervezettek és erősek, mint most. Tűrjük fel az ingujjakat, és tegyünk pontot az ügy végére! Nyergeljetek, a kampány elkezdődött, ideje, hogy mi is kilovagoljunk. Jöttünkre 50 nap múlva, jobb oldalról számítsatok – zárta beszédét Orbán Viktor.