Újra jön a Sztárban Sztár: Az ország legnagyobb házibulijának szereplői már készen állnak

Néhány nappal ezelőtt lehullt a lepel: az idei szériában Lékai-Kiss Ramóna, Makranczi Zalán, Papp Szabi és Kökény Attila foglalnak majd helyet a zsűri székekben, és mostantól az indulás dátumát illetően sem kell tovább találgatniuk a formátum rajongóinak.

Február 6-tól elképesztő átalakulásokat követhetnek nyomon, akik vasárnap esténként 18:55-től a TV2-t választják. A szórakozás a 8. évadban is garantált lesz, amelyben az eddigiekhez hasonlóan, most is 12 híresség száll majd harcba a Magyarország legsokoldalúbb előadója címért.

S, hogy kik lesznek azok, akiknek produkciói láttán szem nem marad szárazon a nevetéstől, vagy éppen könnyekig meghatódnak a nézők egy-egy drámaibb pillanatban, hamarosan az is kiderül!

Az ország legnagyobb házibulijának szereplői már készen állnak, de vajon kik lehetnek ők? Nemsokára erre is fény derül, addig pedig két kisvideó a még inkognitóban lévő versenyzőkről.