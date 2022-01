Több mint hétezer lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat 2021-ben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője Dóka Imre azt írta: 2021-ben több mint 125 ezer négyzetméternyi otthon égett le; ez akkora terület, mint két nagyobb bevásárlóközpont. A lakástüzekben 86 ember vesztette életét, csak decemberben 14-en.

A tűzoltók 546 ember életét mentették meg, 588-an szereztek kisebb-nagyobb sérüléseket, többségük füstmérgezés miatt. A legtöbb, tragédiával végződő lakástűz Pest és Hajdú-Bihar megyében, valamint Budapesten volt - emelte ki.

Közleménye szerint a 2021-ben keletkezett lakástüzek eloltásához 6500 munkaórára volt szükség, összesen 14 087 tűzoltóautót riasztottak ilyen esethez. A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 337 lakástűz után indult tűzvizsgálat. A leggyakrabban nyílt láng használata, dohányzás, elektromos meghibásodás, illetve a fűtési rendszer hibája vezetett tűzhöz. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 7186 tűzzel érintett otthon közül csak néhány helyen volt füstérzékelő, holott - mint kiemelte - ezek a berendezések már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, a riasztás után még van idő cselekedni, a kisebb tüzet eloltani; a tűzoltókat is hamarabb lehet értesíteni, akik így több értéket tudnak megmenteni.

Dóka Imre kitért arra is, hogy évről évre több ingatlanban van szén-monoxid-érzékelő, ennek is betudható, hogy egyre több ilyen esethez riasztják a tűzoltókat. Tavaly több mint ezer alkalommal hívták szén-monoxiddal összefüggő esethez a tűzoltókat, hiszen az érzékelők a legkisebb koncentráció esetén is jeleztek.

Ezzel a gyors reagálással 43 ember életét sikerült megmenteni. Valamilyen fokú mérgezést 261-en szenvedtek, 21-en életüket vesztették. A legtöbben Budapesten, Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád megyében. A legsúlyosabb eset 2021 júniusában történt, amikor egy négytagú család vesztette életét szén-monoxid-mérgezésben Budapest VI. kerületében. Az áldozatok között két gyermek volt - idézte fel a helyettes szóvivő.

Megjegyezte: minden nyílt lánggal működő fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak. A tragédiák elkerülése érdekében megfelelő levegő-utánpótlást kell biztosítani a fűtőeszköz és vízmelegítő környezetében, és célszerű a készülékek közelében, fejmagasságban egy szén-monoxid-érzékelőt telepíteni - írta közleményében Dóka Imre.