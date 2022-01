Sztrókja után lebénult M. Richárd

Rabkórházban December 29-én röppent fel a hír, miszerint M. Richárd meghalt a börtönben. Hamar kiderült, hogy a férfi életben van: igaz, válságos egészségi állapota miatt a szombathelyi rácsok mögül a Tökölről Berettyóújfaluba telepített rabkórházba szállították.

Panaszkodott a szívére

December végén még úgy tűnt, hogy Richárd szívével akadt gond – erre már több tárgyalásán is panaszkodott. Ahogyan akkor megírtuk, ügyvédje minden erejével azon volt, hogy kiderítse, milyen állapotban is van védence. – Erről pontos felvilágosítást Richárd kérésének eleget téve nem adhatok, annyi viszont bizonyos, hogy gyalázatos, amit vele tettek – kezdte a felháborodott jogász.

M. Richárd jócskán lefogyott a börtönben (Fotó: Knap Zoltán)

Mint azt Dr. Jován László elmondta, habár M. Richárdnak valóban problémái vannak a szívével, ezúttal egy stroke bánt el vele: a férfi bal oldala kezdetben teljesen lebénult – a jogi védelmét ellátó szakember ezzel kapcsolatban csak annyit jegyzett meg óvatosan, mindenféle konkrétumot kerülve, hogy az állapota javul, de lassú felépülés előtt áll.

Átutaztak a fél országon

Az ügyvéd szerint már a védencét illető eljárás is roppant aggályos. – Mivel egy stroke esetén az első óra a legfontosabb, egyértelmű, hogy minden ilyen pácienst a lehető legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítanak, Richárddal azonban a szombathelyi kórház helyett egészen Berettyóújfaluig zötyögtek – magyarázta Dr. Jován.

Vesztegetési ügybe is keveredett

Az ügyvéd azt is elárulta, hogy védencének rehabilitációja most is tart: a 3 évnyi és 6 hónapos fogházbüntetését töltő M. Richárd még mindig a Hajdú-Bihar megyei rabkórházban lábadozik. Állapota miatt a férfi jelenleg képtelen megjelenni a bíróságon, ezért egy másik, folyamatban lévő büntetőpere is megtorpant. – Egy vesztegetési ügyben is a védencemnek mondhatom Richárdot, azok a tárgyalások azonban egyelőre elmaradnak – tette hozzá a jogász.

Maffiapertől a balesetig

M. Richárd neve a kecskeméti maffiaper kapcsán került be a köztudatba 16 évvel ezelőtt. Az egykori hírhedt bűnszervezet drogkereskedelemmel, védelmi pénzek szedésével, prostitúcióval foglalkozott: ennek volt tagja M. Richárd, akit 2006-ban jogerősen 8 év szabadságvesztésre ítéltek – a bűnszervezet „katonájaként” mondták ki bűnösségét.

A férfitől legközelebb 2017-ben lett hangos a sajtó, amikor is a Dózsa György úton közel 140 kilométeres sebességgel száguldozott, miközben mobiljával videót készített, majd összeütközött egy szabálytalanul kanyarodó Citroënnel. A csattanást követően az egyik autó a közeli trolimegállóba csapódott: a balesetben, melynek idején M. Richárdnak nem volt érvényes jogosítványa egy 23 és egy 27 éves férfi hunyt el – a gyorshajtó szervezetében ráadásul kokaint mutattak ki. A történtek után M. Richárd többször is megszegte a korlátozó intézkedéseket, az eset miatt pedig 2021 júliusában 3 év 6 hónap fogházra ítélték – jelen pillanatban is ezen büntetését tölti.

A Dózsa György úti gázolásban egy 23 és egy 27 éves férfi hunyt el (Fotó: Bors)