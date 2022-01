Pilótának készül Varga Viktor

Varga Viktort úgy ismerte meg az ország, hogy mindig van valami nagy, és általában extrém elhatározása az adott évre. Már tavalyelőtt elkezdte, ám a pandémia időszakában sajnos ellehetetlenült a felkészülés a repülővizsgára. Idén azonban mindent megtesz majd Viktor, hogy szárnyalhasson az égen. Folytatja a repülőórákat és levizsgázik.

Már egész kiskoromtól kezdve vonz a repülés. Fentről minden rendezettebbnek tűnik – kezdte Viktor a történetét a Borsnak. Elmondta azt is nekünk, hogy régi álma valósulna meg, mert már 11 évesen is a felhők közé vágyott.

Megtudtuk, hogy édesapja miatt kezdett el érdeklődni az égi járművek iránt, mert általa találkozott Da Vinci munkásságával, aki polihisztorként a repülés tudományával is foglalkozott. Aztán a repülés a modellezésben teljesedett ki a híresség életében, és a dolgok hozták egymást.

Az égből a Földre nézve valahogy lerövidülnek a távolságok, és a határok is eltűnnek – mesélte Viktor, akiről tudni lehet, hogy nem szereti a korlátokat, vagy a határokat, sőt, azokat gyakran feszegeti. Viktor a vizsgára való felkészülést egy régi barátja oldalán kezdi majd el, akivel már többször élvezték együtt a repülés szépségeit a magasban. A zenész már négy pilótaruhát is varrt magának, hogy stílusosan kezdje el a repülőórákat.

Varga Viktor egy másik álmát is szeretné megvalósítani!

Én szeretnék lenni az első drónnal közlekedő ember itthon, lenyűgöz a dolog – árulta el Viktor, aki már most szerelmese annak a fejlesztésnek, amit az Egyesült Arab Emírségek területén már használatba vett a rendőrség: a nehezen megközelíthető helyszínekre érkezik ezzel a Hoverbike nevű eszközzel a rend őre. A drónmotor futurisztikus látványa önmagában is izgalmas, de a hátizsákkal, avagy a Jatpack-el repülő ember, még ha lehet ezt is felülmúlja, így Viktor több egyszemélyes repülőből is tud hamarosan választani.