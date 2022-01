Óriási siker a Videán Bagi Iván internetes műsora, a Darázsfészek újratöltve

Bagi Ivánt kérdeztük a műsorról: "Először is boldog új évet kívánok mindenkinek! Azt kell mondjam, hogy nagyon boldog vagyok, mert rengeteg pozitív visszajelzést kapok a műsorral kapcsolatban a közösségi oldalakon, illetve az utcán az emberektől. Sokan szólítanak meg és gratulálnak egy-egy viccesebbre sikerült álhír miatt. Tehát elmondhatom, hogy kifejezetten jól indult az új évem, és annak is örülök, hogy 2022-ben is folytatódik a "Darázsfészek újratöltve" című műsor a Videán!"

Ha még nem tette, nézze meg a szilveszteri adás videóját: