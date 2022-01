Szombat este tartották meg Ákosnak a koronavírus-járvány miatt elhalasztott koncertjét, amire a miniszterelnök is elment. Orbán Viktorral rengetegen szerettek volna képet készíteni, aminek a miniszterelnök eleget is tett, megszámolni is nehéz lenne, hogy hányan kértek tőle közös képet a koncert alatt. A miniszterelnök videóban osztott meg egy rövid összeállítást.