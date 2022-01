Orbán Viktor: Brüsszel energiaár-politikája megbukott

A miniszterelnök a Kossuth Rádió vendégeként úgy értékelt: az infláció mögött több ok is meghúzódik, de a legnagyobb részben közreműködő ok az energiaárak növekedése, amely tekintélyes részben politikai döntések miatt alakult így.

Brüsszelnek az energiaárakra vonatkozó politikája megbukott – fogalmazott.

Elmondta: a klímavédelmet nem magas energiaárakkal kell kikényszeríteni, mert ennek az eredménye az, hogy minden másnak is nő az ára, hiszen energia mindenhez kell. A normális politika arról szól, hogy különböző szempontokat próbálnak folyamatosan egyeztetni, mert ugyan "van klímavédelmi szempont, de élni is kell, van szociális szempont" is - mutatott rá.

Emlékeztetett: Magyarországon hosszú évek óta rezsicsökkentéssel védik a családokat. A klímapolitikában pedig világossá kell tenni, hogy a nagy szennyezőknek kell viselniük a terheket, és "nem szabad megengedni a brüsszelieknek azt, hogy áthárítsák ezeket a terheket a magyar családokra" – hangsúlyozta Orbán Viktor.