Aluljáróban érte a halál a fiatal férfit, borzalmas baleset történt

Szörnyű szerencsétlenség ért egy fiatal férfit január 2-án kora reggel. A meg nem nevezett 28 éves áldozat tragédiája miatt a mentők és a rendőrség is kivonult a New York-i Forest Hills vasútállomáshoz – írja a New York Post.

A hatóságok elmondása szerint a férfi jegye érvényesítése nélkül megpróbált átjutni a mágneskapun, aminek során átugrott a forgókapun, ám rosszul érkezett a betonra, és kitörte a nyakát.

A bliccelő fiatal a helyszínen szörnyethalt.