Másoknak is árulták a Városházát

A Városháza-gate kapcsán a baloldal gyakran hangoztatja, hogy nincs is ügy. A vizsgálat azonban tart, a rendőrség több helyszínen házkutatást is tartott. Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője pedig elmondta, orosz és olasz befektetők mellett amerikai beruházónak is felkínálták eladásra a budapesti Városházát.

A képviselő eddig összesen hat feljelentést tett, és az is kiderült, hogy a nyilvános dokumentumokon kívül sok minden mást is eljuttatott a nyomozó hatósághoz.

A rendőrséghez eljuttatott dokumentumok egy része elektronikus levelezés, amely Berki Zsolt és a vagyonkezelő ügyintézője, F. Ildikó és mások között folyt. A beszélgetés során azokról az ingatlanokról esett szó, amelyeket a főváros árult, amelyeknek a dokumentációját Karácsony Gergely nyilvánosságra hozta.

Budai a Mediaworks Hírcentrumának adott interjúban elmondta, hogy egy olyan személytől kerültek birtokába ezek a levelek, akinek Berki Zsolt szintén el akarta adni a Városházát, ő azonban nem szerepel a nyilvánosságra került hangfelvételeken.

„Egy olyan ingatlanbefektetőről van szó, aki egy amerikai befektetőt képviselt ezeken a tárgyalásokon. Úgy tudom, hogy ő is hajlandó tanúvallomást tenni az ügyben a hatóságok előtt. Az amerikai befektető egy magyar és angol nyelvű dokumentumot kapott Berkitől a tárgyalások során a Városháza pontos paramétereivel. Van továbbá egy szerződés, amelyben a Városháza táskás embere kétmilliárd forintos »jutalékot« kért volna sikeres adásvétel esetén. A befektető emiatt állt el végül az üzlettől. Egyébként az amerikaiaknak is az volt a benyomásuk, hogy Berki Zsolt a főváros vezetésétől kapott mandátumot arra, hogy árusítsa a Városháza épületét” – mondta el Budai Gyula, aki szerint a „jutalék” összege azért ilyen magas, mert abból Berkinek sok mindenkinek vissza kellett osztania. „Jutott volna persze saját magának is, de a hangfelvételek alapján a főpolgármester-helyettesig kellett csorgatnia a pénzeket” – tette hozzá a politikus.

Budai szerint a főpolgármester megpróbálhatja elbagatellizálni az ügyet, de a bizonyítékok mást mutatnak. Úgy véli, ez egy jól felépített rendszer volt amit a főpolgármester tudta nélkül nem lehet megcsinálni.

