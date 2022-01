Márki-Zay Péter szerint a Fidesz támogatói fogyatékosak

Rés is maradt a pajzson, hiszen be nem állt a szája, és ismét sértegette az embereket: szerinte azok a kommentelők és betelefonálók, akik kritizálják őt, azok mind "fideszes ügynökök". A Fidesz támogatóit „fogyatékosnak" nevezte vasárnapi élő bejelentkezésében – írja az Origo. Márki-Zay ezenkívül nyíltan támadta az oltási igazolványt, és az ingyenes parkolást végtelenül ostoba intézkedésnek nevezte. Azt is hozzáfűzte mondandójához, hogy aki hisz a Fidesznek, az ostoba.

Márki-Zay Péter ismét produkálta magát a Facebookon vasárnap este,

sikerült újfent megsértenie magyar emberek millióit: dühkirohanásában a Fidesz támogatóit "fogyatékos propagandistáknak" nevezte.

Újabb kirekesztő sértés

Márki-Zay miközben társadalmi szolidaritásról, elfogadásról beszél, diszkriminatív és kirekesztő módon sértegeti embertársait a fogyatékos jelzővel, amely súlyosan megsérti a fogyatékkal élő emberek emberi méltóságát is.

Márki-Zay vasárnapi legdurvább kijelentése tehát az volt, hogy "fogyatékosnak" nevezte a „fideszes propagandistákat", és azt mondta, hogy "végtelenül aljas gonoszság jellemzi ezt a hazug társaságot".

A kommentelők nagyon felháborodtak, és egyértelműen elmondták a véleményüket az elhangozottakkal kapcsolatban.

Sok kommentelő támadta az élő bejelentkezés alatt a baloldali jelölt kijelentéseit

Lassan nem telik el nap anélkül, hogy Márki-Zay Péter főnökéhez, Gyurcsányhoz hasonlóan ne sértegetné a magyar választópolgárok millióit. A baloldal jelöltje gyakorlatilag megszegve a politika művészetének minden írott és íratlan szabályát gyalázatos módon sértegeti azokat az állampolgárokat, akiktől állítólag szavazatot remél. A baloldali politikus többször is ostobának nevezte a Fidesz szavazóit, elmeháborodottnak azokat a szülőket, akik aggódnak a gyerekeikért az LMBTQ-propaganda egyre durvább terjedése miatt, trágyával etetett gombáknak a rezsicsökkentés támogatóit, a falusi embereket pedig tudatlannak nevezte, és ráadásul folyamatosan botrányos módon beszél az idős honfitársainkról.

Voltaképpen Magyarországon már nincs olyan társadalmi csoport, akiket valamilyen módon ne sértett volna meg a hódmezővásárhelyi politikus.

Támadta a kormány intézkedéseit is

Márki-Zay nyíltan támadta az oltási igazolványt, és az ingyenes parkolást "végtelenül ostoba intézkedésnek" nevezte.

Hazudott arról, hogy új kártyákat kell majd kibocsátani, holott ez nem igaz, hiszen Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter azt jelentette be, hogy február 15-től a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul. Hozzátette, hogy magát a kártyát nem kell lecserélni.

Arról is beszélt, nem csökkentenének ÁFÁ-t és felettebb aggódott ismét a multikért.

(Origo)