Már kilenc fiatal halt bele egy fertőző neurológiai betegségbe

Az orvosok aggódnak egy Kanadában pusztító különös betegség miatt, ami neurólógiai panaszakat okoz, és fertőzés útján elsősorban fiatalok között terjed.

New Brunswik tartományban eddig 48 ilyen esetet jelentettek be a hatóságoknak, de az érintettek sokkal többen, becslések szerint akár 150-en is lehetnek. A fertőző kór miatt korábban egészséges fiataloknál észleltek látászavart, izomsorvadást, demenciát. A panaszok hirtelen jelentkeztek, és eddig kilenc embernél gyorsan halálhoz vezettek.

A tudósok tanácstalanul állnak a jelenség előtt, de állítólag évekkel ezelőtt is volt ilyen típusú megbetegedés, csak most vezetett az esetszámok hirtelen megugrásához.

Egy 30 év körüli férfi, miután megfertőződött, hallucinációk gyötörték, memóriája hirtelen romlani kezdett, izmai sorvadásnak indultak. Tíz évvel fiatalabb felesége ápolta, majd nem sokkal később neki is hasonló panaszai lettek. Ez vetette fel, hogy fertőző betegségről lehet szó – számolt be a The Guardian.

A pánik elkerülése miatt még októberben bejelentette a kanadai hatóság, hogy kizárják a kór élelmiszerrel való terjedését, ahogy a csatorna mérgezését, vagy egyéb környezeti hatásokat. A vizsgálatok még zajlanak ez ügyben.

Többen azt feltételezik, hogy az úgynevezett BMAA neurotoxin nevű vegyület lehet a felelős, ami a kagylóban és a homárban is megtalálható.