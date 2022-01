Elképesztő lódításokkal magyarázkodik a luxuséletével hencegő Gyurcsány-fióka

A válaszok helyett azonban csak hazugságokat és áldozati pózt kaptunk a Gyurcsány-fiókától, aki többek között olyanokat állított, hogy még az első Orbán-kormány nevezte ki az MVM élére, miközben 2008-ban Gyurcsány alatt lett az MVM vezére. Persze a beszélgetésből nem derült ki, a legfontosabb kérdés, hogy honnan sikerült több tízmilliárd forintot felhalmoznia a százakat kirúgó Márthának, de arra kifejezetten büszke, hogy Gyurcsány-fiókának nevezik, tehát a bukott kormányfő embere. Nem véletlen egyébként, hogy ez a propagandainterjú a többszörös hazudozáson kapott Szauer Péter lapjában, a Hvg-ben jelent meg, mert Mártha itt mindenféle visszakérdezés nélkül kifejthette teljesen értelmetlen és összevissza felépített világmagyarázatait.

Mivel mostanra országos botrány kerekedett abból, hogy Karácsony Gergely kinevezettje, Márta Imre elképesztő módon henceg a luxuséletével, miközben kispénzű embereket tesz az utcára, ezért a cégvezető segítségére a HVG nevezetű baloldali propagandamédium sietett. Mártha a beszélgetésben szánalmas módon egyfajta áldozatszerepet vesz fel, akit irgatalanul támadnak a vagyona miatt.

PERSZE AZ INTERJÚBAN EGYSZER SEM TESZ UTALÁST SEM ARRA, HOGY BÁRMILYEN JOGI ELJÁRÁST INDÍTANA A VELE MEGJELENTEKKEL KAPCSOLATBAN, AMI EGYÉRTELMŰ BIZONYÍTÉK ARRA NÉZVE, HOGY TÉNYLEG TÖBB TÍZMILLIÁRDOS VAGYONNAL RENDELKEZIK.

Nincs magyarázat a mesés vagyonosodásra

Mártha tagadni próbálta, hogy nem Gyurcsány Ferenc nevezte ki az MVM élére, azonban 2008-as kinevezésekor Gyurcsány volt a kormányfő.

Az interjúban Mártha továbbra sem adott konkrét magyarázatot mesés vagyonosodásról. Persze elmondja, hogy "25 éve dolgozom munkaviszonyban, ebből 20 évet felsővezetőként, Londonban, Budapesten, óriási közműcégeknél."

Azonban még ilyen pozíciókban is lehetetlen, hogy valaki 50 milliárdos ingatlanvagyont szerezzen.

A beszélgetésből kiderült az is, hogy Mártha büszke arra, hogy Gyurcsány-fiókának hívják. Ez is világosan mutatja, hogy a közművezér nagyon szoros kapcsolatot ápol a bukott kormányfővel.

EGYÉRTELMŰEN GYURCSÁNY EMBERE A MOSTANI VÁROSHÁZÁN, ÉS EZT Ő MAGA SEM TAGADTA AZ INTERJÚBAN.

Mártha a beszélgetésben mindezek mellett bevallja, hogy az elmúlt hetekben feltárt vagyonelemek az ő tulajdonában vannak, de megpróbálja azok értékét csökkenteni.

Megpróbálta azt is megmagyarázni, hogy az általa korábban megvett Prisztás-villa nem ér kétmilliárd forintot. Csak annyit tudott mondani, hogy

Azt nem tudom, most mennyit ér, nem áruljuk.

Mindezek után kijelentettenem fordult meg a fejében, hogy lemondjon és Karácsony Gergellyel sem került szóba ez az ügy, de ha a főpolgármester úgy dönt, megválik tőle, ő szemrebbenés nélkül elfogadná ezt.

AZ UTÓBBI MONDAT ARRA UTALHAT, HOGY MÁR KARÁCSONY SZÁMÁRA IS KEZD KÍNOS LENNI, HOGYAN DOLGOZIK AZ ÁLTALA KINEVEZETT CÉGVEZETŐ.

Miután Mártha Imre lebukott a Metropol szerint egy magánnyomozó közreműködésével próbálja kideríteni, hogy ki lehet az a szivárogtató, aki széles körben elérhetővé tette a fővárosi közműcégek dolgozói számára Mártha provokatív posztjait. A botrány december végi kirobbanása óta már 54 meggyanúsított követőjétől vált meg a cégvezér.

Az interjúnak az is teljesen abszurd része, mikor azt magyarázta el, hogy ő három különféle helyszínen dolgozik. Teljesen elképzelhetetlen, hogy valaki egy nap három különféle munkahelyre menjen be.

Klasszikus propagandainterjú Szauer lapjában

Szóba került az is, hogy szerinte a róla készült felvételeket meghamisították. Persze erről semmilyen bizonyítékot nem mutatott be.

A KÉPMANIPULÁTOROK KISGATYÁRA VETKŐZTETTÉK, MELLÉ MONTÍROZAK EGY MEZTELEN NŐT? MINDEZT PEDIG ELHELYEZTÉK EGY JACHTON? ELÉG ÉLETSZERŰTLEN.

Egyáltalán nem véletlen, hogy pont Szauer Péter HVG-jében jelenhetett meg ez a propganadainterjú. Mártha a beszélgetés nagy részében mindenféle, szakértőinek látszó kijelentést tett. Ezekről szabadon beszélhetetett, és semmilyen keresztkérdést nem kapott az összevissza való beszéde során. Szauer egyébként korábban több hazugsággal is lebukott, mégsem lett ennek semmilyen következménye.

Hatalmas felháborodás

Miután kiderült, hogy több száz embert bocsátott el „fű alatt" a budapesti közműholding, sok panaszkodó dolgozó fordult a sajtóhoz. A közműcég dolgozóit nagyon bosszantja, ami náluk folyik, és amit a luxuséletet élő vezérük megenged magának, ezért a sajtóban újabb és újabb bizonyítékokat szolgáltatnak Mártha Imre gazdagodására és munkaidőben folytatott hivalkodó viselkedésére.

CSAK A „GYURCSÁNY-FIÓKÁNAK" CSÚFOLT MÁRTHA IMRÉT FUTTATÓ FŐPOLGÁRMESTER HALLGAT: NEM REAGÁL SEMMIT A MÁRTHA-BOTRÁNYRA. ÚGY LÁTSZIK, KARÁCSONY GERGELYT NEM ZAVARJA, MI FOLYIK A KÖZMŰCÉGNÉL...

Furcsa home office

A budapesti közművek hivatalos Facebook-oldalán például arról is hosszan magyaráznak, hogy nem is nagy dolog, hogy a cégvezér esténként a szolgálati Škodájából átül egy Bentley luxusautóba. „...a 2008-as gyártási évjáratú autót Mártha Imre 2017-ben, használtan vásárolta. Így az jelenleg több mint 13 éves" - írják Budapest közműcégének hivatalos oldalán (azt már nem teszik hozzá, mennyiért, egy 9 éves Bentley használtan is lehet 50 millió forint)

Mártha jellemzően alig egy-két órát tölt a munkahelyén, aztán eltűnik, elutazik, akár hetekre. Erre így reagált a közműcég a holding Facebook-oldalán: „Mártha Imre, a több vezetői megbízásából kifolyólag, az elmúlt két évben összesen 3 különböző fővárosi hivatali helyszínen végzett irodai tevékenységet. Így az egyes munkahelyeken eltöltött idő értelmezhetetlen..." Ez megint egészen nevetséges magyarázkodás:

EGYRÉSZT BIZONYÍTJA, HOGY MÁRTHA NEM TUDJA EGYIK HIVATALI TEVÉKENYSÉGÉT SEM TELJES MUNKAIDŐBEN ELLÁTNI, VAGYIS INDOKOLATLANUL KAPTA MEG MINDEGYIKET, MÁSRÉSZT, HA HIRTELEN MÁSIK HIVATALÁVAL KAPCSOLATBAN AKAD SÜRGŐS DOLGA, AKKOR GYORSAN ÁTMEGY A MÁSIK HIVATALÁBA?

A budapesti közműcég a munkásokat provokáló Mártha Imre-féle „home office" feliratokról is kínosan magyarázkodik, a járványra fogva a provokatív feliratokat: „minden érintett dolgozó a lehetőségekhez mérten korlátozta a hivatali jelenlétet, és ezzel a személyes kontaktusok számát" - írják. Ez megint vérlázító magyarázkodás: egyrészt az alábbi képen nem az látható, hogy Mártha éppen korlátozná a személyes kontaktusok számát, csak éppen hivatali munkatársai helyett egy alulöltözött fiatal nővel találkozik, értelemszerűen távolságtartás és maszk nélkül. Másrészt a home office nem azt jelenti, hogy munka helyett külföldre utazhat valaki, hanem - ahogy a nevében is benne van - az otthonában végzi el a munkát.

Nem mellékesen ezzel a bejegyzéssel sikerült Mártha egy hazugságát is leleplezni, a cégvezér ugyanis máshol azt mondta, hogy a Home office feliratot valaki utólag montírozta a képre. Ezek szerint viszont mégiscsak munkaidőben készültek a képek.

A BKM „hivatalos" posztjaiként közzétett mosakodásból egyáltalán nem derül fény a legalább 50 milliárdos titkos vagyon eredetére. Mártha Imre egy amerikai milliárdosokat is zavarba hozó ingatlanbirodalmat is „összehozott". Mindaz, amit korábban láthattunk Mártha vagyonából, beleértve a kétmilliárdot érő Prisztás-villát is, csupán a „jéghegy csúcsa".

AZ ÖVÉ PÉLDÁUL EGY BALATONI KIKÖTŐ, ÉS VAN HATALMAS LUXUSVILLÁJA A BALATONON IS. KIDERÜLT: A FŐVÁROSI KÖZMŰCÉGEK CSÚCSVEZÉRE SOKMILLIÁRDOS INGATLANVAGYONT REJTETT EL EGY ÁLTALA IRÁNYÍTOTT, A KÖZVETLEN CSALÁDTAGJAIBÓL ÁLLÓ CÉGBE, MELYNEK NEVE LÁZÁR HOUSES.

A vélhetően családi díszletcég tulajdonában legalább 30 drága ingatlan van.

Természetesen a balatonalmádi kikötőben tartja Mártha Imre is a hajóját, aminek értéke egyéb vagyontárgyaihoz viszonyítva már szinte elhanyagolható. A Metropol által megkérdezett szakértők szerint legfeljebb 25-30 milliót érhet az egyedileg épített hajókülönlegesség.

Miért tüntette el kinevezésekor a nyomokat?

Nem tudni, pontosan miért, de szinte napra pontosan akkor, amikor Karácsony Gergely kinevezte Mártha Imrét a legfontosabb budapesti közműcégek élére, az általa irányított családi ingatlanbirodalom váratlanul, egyik napról a másikra 8 telephelyet számolt fel és tüntetett el a cégnyilvántartásból. Mintha valamiféle nyomokat akartak volna gyorsan nehezen felderíthetővé tenni.