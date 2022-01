Mindent rögzített a kamera: büntetésképp fékezett a furgonos, csúnya baleset lett a vége

Három autós rohant egymásba egy furgonos miatt a hétvégén az M1/M7 autópálya bevezetőjén. A Magyar Közút tette közzé a felvételt, amin jól látható: a furgonosnak nem tetszett valami, ezért büntetésképp bevág egy autós elé, és befékez.

A sűrű forgalomban azonban nem ők jártak pórul, hanem az utánuk következő autósok, akik már nem tudták elkerülni az ütközést, egyikük kis híján átesett a szalagkorláton autójával.

– A helyszínre a rendőrség és a mentők szakemberein kívül társaságunk útellenőre is a helyszínre sietett, hogy biztosítsa a helyszínt. A videóból is jól látható, hogy mennyire balesetveszélyes és akár személyi sérüléssel járó esetek is történhetnek ilyen helyzetekből. A büntetőfékezés nem menő, ne kövessétek a példájukat, magatok és a többi közlekedő biztonsága érdekében! – írta a Magyar Közút.