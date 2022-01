Belehalt a Covidba az oltástagadó, aki egy összeesküvés-elméleti konferencián kapta el a fertőzést

Doug Kuzma összeesküvés-elmélet hívő és oltástagadó szószólóként vált híressé. Mikor megfertőződött, akkor is éppen egy ilyen, összeesküvés-elméleteket taglaló konferencián vett részt – írta a The Sun. Már akkori videóin is látszott, hogy a rendezvényen hatalmas tömeg tolongott, az emberek egymás hegyén-hátán álltak.

Később arról számolt be követőinek, hogy nem érzi igazán jól magát, azonban a 61 éves texasi férfi ekkor még csak egyszerű hörghurutra gyanakodott. Négy nap múlva azonban belázasodott, és olyan rosszul volt, hogy orvost kellett hívnia. Mikor azonban megjegyezték neki, hogy nem ártana egy koronavírus-tesztet csináltatnia, a férfi felháborodott, és közölte:

Előbb halok meg itthon, minthogy kórházba vigyenek!

Újabb öt napnak kellett eltelnie ahhoz, hogy Kuzma végül elismerje: valószínűleg elkapta a fertőzést. Szenteste már eszméletlen állapotban találtak rá, és kórházba szállították. A férfit ezután nem sokkal lélegeztető gépre tették, de az életét már ez sem tudta megmenteni: 10 nap kórházi kezelés után meghalt.