Megszólalt a Balatonfőkajárnál balesetet szenvedett 21 éves lány ismerőse, ezt mondta Kíráról

A barátok, a család és az ismerősök egy emberként szorítanak most annak a fiatal pizzafutár lánynak az életéért, aki vasárnap szenvedett életveszélyes balesetet Balatonfőkajárnál. Úgy tudni, a fiatal polgárdi nő éppen ételt szállított ki, amikor egy jobbkanyarban kisodródott, és már nem tudta megállítani a kocsit, ami megpördült, és az út közepén fejre állt. Az autó brutálisan összeroncsolódott, méghozzá olyannyira, hogy a tűzoltók csak feszítővágóval tudták kiemelni a fiatal sofőrt a kocsiból, aki olyan súlyosan megsérült, hogy már a helyszínen újra kellett éleszteni. Szerencsére az életmentő beavatkozás sikerrel járt, és a fiatal nőt stabil állapotban szállították kórházba.

A tűzoltók csak feszítővágóval tudták kiemelni a fiatal sofőrt a kocsiból Fotó: Deltahírek

A sofőrért, P. Kíráért azóta emberek tucatjai szorítanak.

– Végig dolgozta az ünnepeket, keményen és szorgalmasan hajtott, még szilveszter éjjelén sem bulizott, hanem pizzát szállított ki akkor is – mesélte a Borsnak a lány egyik ismerőse. – Sosem vezetett veszélyesen, vagy túlzóan, mindig figyelt a megfelelő sebességre – tette hozzá.

A pizzafutár egy kanyarban kisodródott, az autó pedig többször megpördült, majd a tetejére borulva állt meg Fotó: Deltahírek

Elárulták, hogy a lány alig másfél hónapja ünnepelte a 21. születésnapját.

– Boldog volt, tele tervekkel. Nagyon szurkolunk, hogy felépüljön, Kíra nagyon erős lány, így biztosak vagyunk benne, hogy harcolni fog a gyógyulásért, sőt: most is azt teszi, érezzük, hogy fel fog épülni! – mondta bizakodva. – Reméljük, hogy érzi, mennyien szorítunk érte, nem csak a család, a barátok és az ismerősök, de azok is, akiknek pizzát szállított ki, Kírát ugyanis mindenki nagyon szereti, nincs olyan, akihez ne lenne egy kedves mosolya vagy egy jó szava – szögezte le. Úgy tudjuk, a lány ugyan jelenleg is életveszélyes állapotban fekszik a kórházban, de szerencsére továbbra is stabil. A rendőrök egyelőre vizsgálják az eset körülményeit, még nem tudják, mi okozta pontosan a balesetet, így azt majd szakértők bevonásával vizsgálják meg.