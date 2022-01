21 év után került elő a balástyai rém titkos füzete: Szerelmes üzeneteket írt a nőknek a sorozatgyilkos

Szabó Zoltán mindössze az általános iskolát végezte el, ám ismerősei kifejezetten jóeszű embernek tartották. Az írás és olvasás művészetét elsajátította, ennek pedig azt köszönheti az utókor, hogy a sokak szerint pszichopata sorozatgyilkos képes volt papírra vetni gondolatait. Vásárolt egy négyzethálós füzetet, amelybe képzeletbeli és létező szerelmeihez kötődő érzéseit, illetve ismert slágerek szövegét jegyezte le gondosan kanyarított, ám gyermekes betűkkel. A lapokon jórészt táncdalok szövegei olvashatóak egybefüggően, rossz helyesírással, de felnőttmese is szerepel a 20 fennmaradt, elázott, megsárgult oldalon. A füzet előlapja és hátlapja nincs már meg.

Szabó Zoltán slágereket jegyzetelt le, így próbálta érzéseit papírra vetni Fotó: MTI

Elásta áldozatait

Az 1968-ban született balástyai rém 1998. április 28-án, egy presszóban ismerkedett meg első áldozatával. A nőt rábeszélte, hogy tartson vele a Balástya külterületén levő tanyájára, ahol aztán egy nehéz tárggyal többször fejbe verte, majd lemeztelenítve elásta. A következő gyilkosságot hasonló módon követte el, de a harmadik gyilkosságba már némi csavart is belevitt. 2000 februárjában rábírta K. Teréziát, hogy egy tűzoltófecskendő ellopása céljából menjenek el egy gyümölcsösbe, ahol aztán a sértettet megfojtotta, majd ismét levetkőztetve eltemette.

Ebben a romos házban élt a balástyai rém, aki több nőt is kivégzett a tanyáján Fotó: Móricz István / Bors

Szabó a negyedik alkalommal már kevésbé volt körültekintő: 2001 augusztusában meggyőzte a seftelésből élő hölgy ismerősét, hogy nagy mennyiségű mobiltelefont tud kedvező áron szerezni. A kereskedő hitt neki, ezért a bankjában felvett 300 ezer forintot. A rém tanyájához motorozott, ahol a bűnöző őt is megfojtotta, és ugyancsak nem messze elföldelte. A sértett járművét egy vizesárokba hajította. Szabót végül az eltűntként keresett mobilnepper híváslistája buktatta le. A nyomozók kikérdezték a gyilkost, aki aztán beismerő vallomást tett.

Szabó Zoltánt összesen négy nő megöléséért életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték 2003 novemberében, ám a rendőrök szerint jóval több áldozata is lehet.

Magányosan élt

Szabó Zoltán a feltételezések szerint súlyos személyiségzavarban és szexuális aberrációban is szenvedett. Köztudottan sanyarú gyermekkor jutott neki, hiszen az apja korán meghalt, a testvére, akivel sokáig együtt lakott, pedig fiatalon öngyilkos lett. Zoltán az őt régóta ismerők szerint semmi másra nem vágyott igazán, csak szeretetre. Ilyen lelkülettel vezethette a memoárjának is tekinthető jegyzetfüzetét, amit egy nevének elhallgatását kérő informátorunk mutatott be munkatársunknak.

– Néhány hete jutottam hozzá, a füzet Szabó rossz hírű, egykori házából származik. Pontosabban, a kemence mögötti részből. Porlepte, dohos, de még mindig jól olvasható. A pszichopata sorozatgyilkos jegyzetei szerepelnek benne! Szabót 2001-ben fogták el. Előtte évtizedeken át csak ő lakott a házban, tárgyai, például a heverője még ott van a ma már csak a vadállatok lakhelyéül szolgáló romban – mondta a lapunknál jelentkező, környékbeli férfi.

A levél a romos házból került elő Fotó: Bors

Más sorait gyűjtötte össze

A füzet eleje és hátulja hiányzik, ám a lényeg így is jól kivehető. A rém, egy, a megmaradt oldalakon konkrétan meg nem nevezett hölgytől kérdezi szinte vágyakozva, hogy komolyak-e a szándékai.

„Nemrégen egyszer megjártam már. Lassabban hát, baj lesz megint” – olvasható az egyik füzetlapon. Ez egy 1959-ben írt sláger részlete, a címe: Mi lesz kettőnk életével.

„Máshol is ragyognak a csillagok, rózsák is ontják az illatot” – ez meg egy régesrégi Honthy Hanna sláger részlete.

„Zsákbamacska minden nő, elrabolja szíved ő” – így szólt Kovács Erzsi dala, amit szintén gondosan lejegyzett Szabó.

Tán csak játék az egész? Ha minden kérdésre az ajkad egy néma csókkal válaszol, abból én boldogan tudom!

Szabó lejjebb már arra kéri szerelmét, ne bódítsa el, hogy más is észreveszi.

„Most játszik csak veled, de később félretesz.”

A rém ugyanebben a füzetben egyébként hazai slágerek, Többek között a Puskadal és a Csiniaba szövegét is pontosan leírta.