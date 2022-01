A hegedűtől a Commodore 8032-ig: Ilyen programok várják a Magyar Zene Házában

A világhírű japán építész, Sou Fujimoto által tervezett, többszörösen díjnyertes épület üvegfalú koncerttermét - az intézmény koncepciójához híven - a legkülönbözőbb zenei stílusok képviselői fogják birtokba venni, különleges produkciókkal és együttműködésekkel. A Magyar Zene Háza debütáló, fél évet átölelő kínálatán keresztül a látogatók egy valódi zenei utazásban vehetnek részt, a klasszikus zenétől a tradicionális és globális zenéken, a jazzen át a pop- és az elektronikus zenéig –, vagy akár a csángó népdaloktól a dekonstruált klubzenéig. Hazai és nemzetközi téren egyaránt mindenki találhat programot kedvenc műfajában, vagy felfedezhet magának újakat a változatos repertoárban. A Magyar Zene Háza programjaira péntektől jegyek is vásárolhatóak az intézmény honlapján.

A Magyar Zene Háza egyik legfontosabb missziója, hogy minél több látogató számára közelebb hozza a zene világát úgy, hogy a területet ismerők mellett a szélesebb, zenére nyitott közönségnek is szóló helyet hozzon létre. Egy olyan intézmény született, amely segíti a tehetségek bemutatkozását, és egyaránt támogatja a hazai és nemzetközi zenei együttműködéseket. A Magyar Zene Háza debütáló programkínálata ennek szellemiségében igen széles zenei spektrumot képvisel a klasszikus zenétől a tradicionális és globális zenéken, a jazzen át a popzenéig, az elektronikus zenéig – hazai és nemzetközi téren egyaránt. Az összeállítása során cél volt az egyes műfajokon belül is megmutatni a legkülönbözőbb színtereket, legismertebb előadok mellett azokat is, amelyeknek nem jut annyi a reflektorfényből. A programok jelentős része a kreatív, egyéni megoldásokra fókuszál. Szorgalmazzák az együttműködéseket, a kapcsolódási pontok keresését, az újító megoldásokat – kurátori programokkal, vidéki városok bemutatásával, koncertekhez kapcsolódó szabadegyetemekkel, műhelymunkával, mesterkurzusokkal, egyedi, a Zene Házára szabott eseményekkel.

Az intézmény január 23-tól látogatható a nagyközönség számára, ahol napközben a Zeneakadémia ifjú növendékei töltik meg zenével a koncerttermet és a kisebb előadótermet, egészen január 27-ig. Az ezt követő nyitóhétvége három napja alatt az érdeklődők egyből ízelítőt kapnak az intézmény sokszínű megközelítéséből: január 28-án pénteken a Magyarországon és külföldön egyaránt méltán elismert Szent Efrém Férfikar és a moszkvai Doros Ensemble közös koncerttel nyitja meg a Magyar Zene Házát. Az esemény egyben az Orientale Lumen 2022-es (immár tizenegyedik) sorozatának nyitóhangversenye is lesz, és a keleti keresztény egyházzene világába kalauzolja a résztvevőket. Január 29-én szombaton délelőtt a Veronaki zenekar várja a kisgyerekes családokat, délután a TanBorEn Trió mutatja be ütőhangszeres műsorát, este pedig a nemrég új lemezzel jelentkező budapesti Deep Glaze zenekar koncertje várja az érdeklődőket. A nyitóhétvégét január 30-án a Klézsei Ünnepen moldvai csángó furulya dallamok zárják, Hodorog András és tanítványai előadásában. A Magyar Zene Háza nyitó hétvégéjének eseményeire, illetve az első féléves programjaira 2022. január 7-től vásárolhatóak jegyek az intézmény honlapján.

ÍZELÍTŐ A MAGYAR ZENE HÁZA 2022 ELSŐ FÉLÉVÉNEK TOVÁBBI PROGRAMKÍNÁLATÁBÓL

Klasszikus zenei programok

A klasszikus zenei események sorában az első kiemelkedő program a Sorsok trióban lesz, amikor a magyar Dohnányi Ernő, a román George Enescu és a prágai Hans Krása műveiről lesz szó, sajátos megközelítésben. Kiváló muzsikusok (Kelemen Barnabás - hegedű, Kokas Katalin - brácsa, Rohmann Ditta - cselló) és egy avatott művészettörténész, Kolozsváry Marianna részvételével.

Márciusban Paweł Zalejski hegedűművész, Ariel Barnes csellóművész és Sztojánovits Andrea médiaművész lép színpadra a Nomadic Spirits koncerten. A három művész Arthur Honegger, Erwin Schulhoff és Kodály Zoltán egy-egy hegedűre és csellóra írt szerzeményén, illetve vizuális eszközökön keresztül arra hívja a közönséget, hogy ismerkedjen meg a saját benső nomád szellemével.

Húsvétkor a Concerto Armonico Budapest és két oboaművész, a dél-koreai Seung-Eun Lee és a svájci Emanuel Abbühl előadásában Vivaldi, Händel és Jean-Marie Leclair művei csendülnek fel.

Izgalmas estének ígérkezik Seleljo Erzsébet (szaxofon), Seleljo Irén (zongora) és Vlad Maistorovici (hegedű) Trio à la Brahms című, májusi koncertje: három nagyszabású mű, három magyarországi bemutató, három kivételesen sokoldalú művész közös műsorán.

Júniusban, a Debussy női szemmel: egy nimfa gondolatai című esten Győri Noémi fuvolaművész és Szabó T. Anna író, költő, a női sorssal összefonódó érzelmeket elevenítik meg zenei-irodalmi performanszukban.

Könnyűzenei programok

A könnyűzenei programok összeállításánál ugyancsak a sokszínűség, a változatosság, a műfajok és az előadók találkozása, együttes fellépése volt a legfőbb szempont, valamint az, hogy olyan nemzetközi művészek is teret kapjanak, akik eddig esetleg nem voltak túl ismertek a hazai közönség előtt.

A tavalyi esztendő egyik ünnepelt albumát a dalszerző-előadó John Grant adta ki, aki korábbi zenekarával már járt Budapesten, de szólóelőadóként először lép fel egy remek nagylemez, a Boy From Michigan turnéján, március 26-án. Az est első felében Misota Dániel dalszerző-előadó hallható új, The Floating Weeds nevű projektjével.

Először lesz hallható Magyarországon a soul, a jazz és a rock’n’roll instrumentális ötvözetét játszó Delvon Lamarr Organ Trio. A felvillanyozó hatású formáció Cold As Weiss című albumának turnéjával érkezik a Magyar Zene Házába, április 8-án.

Szintén első magyarországi fellépésére jön május 7-én Marina Satti. A krétai anyától és szudáni apától született énekesnő gyerekkorát a zene és a kulturálisan sokszínű háttér határozta meg. Satti tradicionális zenei elemekkel játszik, azokat építi be modern popzenéjébe.

A katalán újfolk-színtér kiemelkedő dalszerző-előadója, Sílvia Pérez Cruz is első alkalommal lép fel Magyarországon május 21-én, a Zene Házában. Pérez Cruz folyamatosan kalandozik az avantfolk világában: történetközpontú dalokkal és magával ragadó, figyelmet követelő előadással jelentkezve.

A Dalszerzők köre című programsorozat estjein négy dalszerző-előadó zenél, mesél a színpadon, a nézők pedig betekinthetnek a színfalak mögé: apróbb titkokat tudhatnak meg a művészekről, láthatják, hogyan lesz dallamtöredékből, szövegrészletből egész, mi lobbantja fel az ihlet szikráját. A sorozat első részének szereplői Balla Gergely, Barkóczi Noémi, Henri Gonzo és Jónás Vera lesznek.

Az iamyank Live Ensemble tavalyi, Sarah című műsorának kibővített változatával lép fel április 24-én.

Sena Dagadu, az Irie Maffia énekese, megannyi izgalmas projekt és remek szólólemez előadója egy teljesen új műsort hoz a Magyar Zene Házába: Worlasival a ghánai és a magyar kultúra metszéspontjait mutatja fel – egy emberi életút zenei kíséretével.

A különleges magyar előadók, produkciók sorából nem maradhat ki Áron András. A dalszerző, előadó a LAZARVS vagy a Trillion zenekarok mellett szólóprodukciójával is már több mint egy évtizede jelen van a zenei színtéren. Nagyzenekari formációját, a Black Circle Orchestrát viszont csak 2020 nyarán hívta életre. Az együttes első 2022-es koncertjét a Magyar Zene Házában adja, április 11-én.

A hazai fellépők sorát gyarapítja többek között a Kéknyúl, az Anima Sound System és Veni is.

Globál- és tradicionális zenei programok

A Magyar Zene Házában olyan nemzetközi együttműködések is megvalósulnak, amelyekre korábban még nem volt példa. A globálzene világába invitál minket a tuvai Huun-Huur-Tu és a Kerekes Band közös koncertje március 18-án, amely során mindkét formáció zenél külön-külön, és lesz az estnek közös része is.

Kudsi Ergüner az egyik legősibb hangszer, a ney, azaz a hatlyukú török népi síp nagymestere. Triójával és koncertjével a szúfi zenét inspiráló három nagy szúfi költő előtt tiszteleg, de egyben sokrétű zenei utazást is kínál. Ergüner bő tíz évvel első magyarországi koncertje után tér vissza Budapestre.

A színpompás viseleteiről, díszítőművészetéről és virtuóz táncairól nevezetes Kalotaszeg kitüntetett helyet foglal el a magyar néprajzi tájak sorában. Február 27-én, a Magyar Zene Házában ez a különleges régió mutatkozik be egy egész estés gálaműsor keretében.

A Szólamok között című koncertsorozatban a korzikai Ensemble Tavagna és a Szent Efrém férfikar közös estjén korok és világok találkoznak március 27-én, amikor az Ensemble Tavagna először lép fel Magyarországon.

Weöres Sándor Hamvas Bélának ajánlott, A teljesség felé című művében megfogalmazottak köré Gryllus Dániel komponált zenéket, dalokat 40 évvel ezelőtt. A többféle tradíció zenei világából merítő dallamok a 21. században kaptak új formát Gryllus Samu hangszerelésében – ez február elején hallható a Magyar Zene Házában.

Elektronikus zenei kínálat

Az elektronikus zene műfajában valóságos időutazásnak ígérkezik Robert Henke fellépése, aki öt, egymáshoz kapcsolt 1980-as gyártású Commodore számítógéppel, 40 évvel ezelőtti technikával állít elő kortárs produkciót. Az est első felében a filmzeneszerzőként is aktív Bartha Márk zenél.

A brit Sam Barker bő egy évtizede Berlin egyik emblematikus producere, dj-je és kiadóvezetője. Első budapesti live actje során a koncert minden hangja előre rögzített anyagok nélkül, a Magyar Zene Házában születik meg, március 25-én. Az est első felében Gryllus Ábris és Mákó Rozi zenél.

Kifejezetten a Magyar Zene Házába tervezett vizuális show-val érkezik április 29-én az olasz Lorenzo Senni, aki előtt a pécsi Fausto Mercier lép színpadra.

Mark Fell negyedszázada aktív, nagyhatású multidiszciplináris művész, életműve az elektronikus zenei stílusok és az experimentális műfajok struktúrájának, ideológiájának tanulmányozására épül. A Magyar Zene Házában megvalósuló projekttel a görög-francia Iannis Xenaxis építész-zeneszerző – a Hangdóm egyik ihletőjének – munkássága előtt tisztelgő napon egy olyan művet mutat be, amely az idő és a zenei struktúrák viszonyának kérdésétől eljut az építészetig és görög filozófiáig.

Jazz programok

A jazzkoncertek közül elsőként a japán zongorista, Makoto Ozone, és a magyar vibrafon- és marimba-játékos, Szaniszló Richárd közös, május 1-i koncertjét kell kiemelni.

Először játszik Magyarországon a 2010-es évek poszt-bopos, nu jazzes, fúziós jazz-színtereinek egyik kiemelkedő szaxofonosa, Ben Wendel. Remek hangszeresekből álló allstars zenekarával legutóbbi, 2020-as High Heart című albumával érkezik.

Az új-zélandi Hayden Chisholm a Magyar Zene Házában megvalósuló többnapos mini residency-je igazi zenei csemege. Első fellépésén a Tabula Rasa-sorozat keretében kétnapos próbafolyamatok után Gyárfás Attilával és Hock Ernővel zenél. Majd másnap meditatív szóló koncertet ad, amit felhangéneklés workshop előz meg.

Az úgynevezett kurátori hétvégék alkalmából egy-egy művész vállalja, hogy saját elgondolásai, ötletei alapján állítja össze az adott hétvége programját a Magyar Zene Házában. Az első ilyen hétvégén, március 19-20-án Harcsa Veronika a házigazda, aki nagyon sűrű és sokrétű műsort kínál.

Az Oláh Krisztián Quartet új, Crescendo című lemezének anyagát adja elő, Lukács Miklós cimbalomművész közreműködésével. Ezt követően a hazai jazz-színtérre 2018-ban berobbant Nagy Emma Quintet harmadik nagylemezét mutatja be.

Másnap a Varga Dániel által alapított és vezetett nyolcfős Budapest Modern Jazz Collective mutatkozik be. A hétvégét végül Harcsa Veronika zárja, aki előbb legújabb, Tandori-Sziveri versprojektének bemutatója mellett korábbi verses munkáiból szemezget, majd Gyémánt Bálint gitárossal lép színpadra, hogy felelevenítsék a tíz éve megjelentetett Lámpafény című lemez dalait.

Zenepedagógiai program

A Magyar Zene Háza azonban nemcsak koncertterem, hanem zenepedagógiai központ is. Az interaktív foglalkozásokon és zenepedagógiai előadásokon a közönség igazi közösségé változik és együtt alkot, tanul és ismerkedik a zene különböző területeivel. A programok célja a látogatók és a zene közötti kapcsolat elmélyítése.

Szombat délelőttönként a zeneszerető családoké lesz a főszerep. Havonta egyszer a Ramazuri-napokon interaktív zenés foglalkozások keretében kel életre az egész ház, a többi alkalommal pedig matinékoncertek várják a családosokat. A szabadegyetemi programokon olyan meghívott előadók segítenek a hallgatóságnak elmélyedni egy-egy témában, mint Jávorszky Béla Szilárd zenei szakíró vagy Tóth Árpád karnagy. A workshopok során meghívott művészek várják a zenét testközelből kipróbálni vágyókat aktív zenei élményekkel. A Masterclass-kurzusokon neves zenészektől lehet tanulni, míg az Artist Talk programokon a koncerttermekben fellépő művészekkel beszélgethetünk. Hétköznap délelőttönként pedig az iskolai csoportokat várják a zenetörténeti kiállításhoz kapcsolódó interaktív foglalkozások.

A Magyar Zene Házának teljes programkínálata megtalálható a magyarzenehaza.com oldalon, ahol mostantól jegyek is vásárolhatók az egyes programokra.