Sokkot kapott, amikor visszanézte a biztonsági kamera felvételeit

A háza biztonsági kamerája előtt köszönt el a szeretőjétől egy férfi, így maga szolgáltatott bizonyítékot a hűtlenségéről a feleségének. A nő meg is osztotta a videót a közösségi-oldalán.- Szúrta ki az Origó.

A felvételen látható, ahogy a férfi kilép a bejárat elé, majd őt követi egy alulöltözött nő, akinek ad egy csókot és búcsúzóul még bele markol a fenekébe is.

Ilyen, amikor a férjed túl beteg ahhoz, hogy elmenjen az eltervezett családi kirándulásra - írta a feleség a videó mellé.

Woman 'catches husband cheating' on doorbell camera as half naked mistress leaves home https://t.co/1VHaVzsxZ1 pic.twitter.com/1xcw9A8EqZ — Daily Star (@dailystar) December 19, 2021

A felvételt látva a nőnek már minden bizonyítéka meg volt, ahhoz hogy elváljon. Azóta a követőivel azt is megosztotta, hogy a hűtlen férfi már el is költözött. Azt is hozzátette, hogy a volt férje "nem a legélesebb kés volt a fiókban", mert lényegében a saját maga által telepített kamerákkal buktatta le magát.