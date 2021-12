Shane Tusup: „Zsófi életem szerelme ”

Már hónapok óta nyílt titok, hogy Szabó Zsófi és Hosszú Katinka exférje egy párt alkotnak, de idáig egyikőjük sem nyilatkozott a kapcsolatról. Most, hogy már biztosak egymásban, úgy döntöttek, a Best magazinban teszik hivatalossá a viszonyt és mesélnek megismerkedésükről is.