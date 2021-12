Kegyetlen sors: Soha nem érheti napfény a kislányokat – videó

Miután Amielle-t diagnosztizálták, szülei a húgát is teszteltették. Kiderült: Taya is hasonló betegségben szenved. Azóta mindkettejüket vastagon be kell kenni magas fatorszámú naptejjel, beöltöztetni, emellett az arcukat is arcpajzzsal kell védeni a direkt napsütés ellen, ha ki szeretnének lépni a szabadba.