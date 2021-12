Ha ezeket a tüneteket tapasztalja magán, azonnal forduljon orvoshoz!

Az eddigi adatokból úgy tűnik, hogy enyhébb tüneteket okoz az omikron-variáns, azonban éppen ebben rejlik a veszélyessége. Több napig tartó gyengeségről, lázról és izomfájdalomról számoltak be a fertőzöttek köhögés, nehézlégzés és légszomj csak ritkább esetekben fordult elő, emiatt viszont a betegek egyáltalán nem gyanakodtak arra, hogy a koronavírus támadta meg a szervezetüket . Az Egészségügyi Világszervezet mindenkit arra int, hogy tartsák be a járványügyi szabályokat és oltassák be magukat, hiszen csak így lehet megfékezni a koronavírust és a további mutációk kialakulását.