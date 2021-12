Meglepetés művészek a Madách színpadán a fogyatékossággal élő emberek világnapján

A Madách Színház csütörtök esti, Mamma Mia! című előadásának fináléja előtt Szirtes Tamás, a színház igazgatója váratlanul a színpadra hívta a Baltazár Színház ép és fogyatékossággal élő színészeit, hogy a musical egyik dalát közösen adják elő a darabban szereplő színészekkel karöltve. „A nézők egy pillanatra megilletődtek, a meglepetés azonban egy szempillantás alatt mosolyba, tapsba és könnyekbe fordult” – mondta Szirtes Tamás. „Túl a 400. előadáson már megszoktuk, hogy a finálé végén egyébként is túlcsordulnak az érzelmek. A közönség reakciója azonban ezúttal a szokásosnál is emelkedettebb volt. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy méltóképpen valósult meg a két színház közötti együttműködés, büszkék vagyunk, hogy mi is hozzájárulhattunk a befogadás üzenetéhez” – tette hozzá.