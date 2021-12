Márki-Zay Péter Bajnait dicsőíti azért, mert elvette a 13. havi nyugdíjat

Ahogyan egyre közeledünk a választásokhoz, úgy lépnek elő az árnyékból a baloldali múlt legjelentősebb szereplői, akiknek nem titkolt szándékuk a hatalom visszaszerzése Márki-Zay Péter mögé bújva. Bajnai Gordon az elmúlt hetekben egyre gyakrabban kerül elő, napi rendszerességgel egyeztet Gyurcsány Ferenccel és most már minden bizonnyal Márki-Zay Péterrel is. Bajnai - aki alatt a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb megszorításait vezették be -, mint kiderült, Márki-Zay egyik legnagyobb példaképe, és szerinte az országot tönkretevő Bajnai-kormány "sok szempontból a legeredményesebb egyéves időszak volt Magyarországon". Nem is csoda, hogy így vélekedik a megszorítások időszakáról Gyurcsány jelöltje, hiszen Bajnaihoz hasonlóan ő maga is a megszorításokra akarja alapozni esetleges kormányzását.