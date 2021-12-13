Megint támadja a minimálbért Márki-Zay Péter – videó

Márki-Zay Péter legújabb videójában újra támadja a minimálbért, szerinte nincs rá szükség. Ezzel azonban a szociális védőhálót is gyengítené. Ráadásul a legkisebb bér az elmúlt években jelentősen nőtt, ezzel pedig több juttatás is emelkedett.
Márki-Zay Pétertől – saját bevallása szerint – nem állna távol a minimálbér megszüntetése.
Hogy kiket érintene különösen hátrányosan a baloldal jelöltjének elképzelése, azt itt tekintheti meg.
(Ripost)
