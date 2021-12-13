Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Megint támadja a minimálbért Márki-Zay Péter – videó

PUBLIKÁLÁS: 2021. december 13. 14:37
Hatalmas gazdasági káoszt, csökkenő fizetéseket és emelkedő munkanélküliséget okozna Magyarországon legújabb tervével a baloldal miniszterelnök-jelöltje.
Márki-Zay Péter legújabb videójában újra támadja a minimálbért, szerinte nincs rá szükség. Ezzel azonban a szociális védőhálót is gyengítené. Ráadásul a legkisebb bér az elmúlt években jelentősen nőtt, ezzel pedig több juttatás is emelkedett.

Márki-Zay Pétertől – saját bevallása szerint – nem állna távol a minimálbér megszüntetése.

Hogy kiket érintene különösen hátrányosan a baloldal jelöltjének elképzelése, azt itt tekintheti meg.

