Halálos betegség jele is lehet a torokfájás

Szakértők szerint a torokfájás a torokrák jele is lehet. Ha a daganat a torka egyik oldalán növekszik, az csak az egyik oldalon okozhat fájdalmat. A daganat diagnosztizálásának vagy kizárásának egyetlen módja, ha orvoshoz fordulnak, aki ellenőrizni tudja a növekvő csomókat vagy egyéb más tüneteket. Ez esetben gégetükrözést is végezhetnek, amely során egy kis kamerát helyeznek be az orron vagy a szájon keresztül, hogy polipokat, daganatokat vagy a gége belsejében lévő gyulladt növekedés egyéb jeleit után keresse. Mérettől és növekedés intenzitásától függően műtétre lehet szükség az eltávolításhoz.