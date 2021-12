„Döbbenetes, letaglózó” – Szilágyi Liliána vallomásáról beszélt az úszók elnöke

Ahogy az várható volt, óriási botrányt kavart Szilágyi Liliána szerda esti bejegyzése. Az ifjúsági olimpiai bajnok úszónő azzal vádolta meg édesapját, hogy bántotta, pofozta, szexuálisan zaklatta őt. Kerestük az úszóedzőként dolgozó Szilágyi Zoltánt, ő azonban egyelőre nem válaszolt üzenetünkre. Mivel az

Mivel az apuka maga is úszóklubot működtet (Stamina TK), melyben sok fiatal gyerek sportol, a szövetségnek is reagálnia kell az ügyben. Dr. Wladár Sándor elnök maga is csak most ismerkedik a történtekkel.

„Döbbenetes, letaglózó lesz az ügynek folytatása – mondta Wladár. – Tanulmányozom, aztán kiadunk egy hivatalos közleményt.” - tudta meg a Ripost.