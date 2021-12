Brutális autóbalesetet szenvedett a TV2 sztárja

Még a hét elején érkezett a hír, miszerint szerint hat autó ütközött egymásnak az újpesti Árpád úton, méghozzá olyan erővel, hogy az egyik jármű fel is borult. A szerencsétlen balesetben Pál Tamás a Megasztár második évadának döntőse is megsérült, erről a közösségi oldalán számolt be.