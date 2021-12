Durva, nem fogja elhinni, hogy megint mit talált ki VV Alekosz - Videó

Legutóbb a Baukó Évával való vitájától volt hangos a sajtó, de a jelenleg taxizásból élő celeb már korábban is borzolta a kedélyeket botrányos megnyilvánulásaival. Például jelentkezett már be a TV2 vezérigazgatói székére, bejelentette, hogy 12 koronavírus oltást szeretne felvenni, és keresett már magának hirdetésben tini barátnőt is, hogy csak párat említsünk Alekosz „akciói” közül.