A Mikulásgyárban dolgozik a szerelmes Mikulás

Réka már nyolc éve dolgozik a Mikulásgyárban, ám nem itt, hanem az interneten ismerte meg Mikulás Attilát.

- Először azt hittem viccel, mikor bemutatkozott. A kollégáim is, nem akarták elhinni – mesélte nevetve Réka, majd azt is elmondta: a csapat szinte követelte, hogy egy „igazi” Mikulás is legyen a segítségük. Attila csatlakozott, így idén ő is találkozhat Joulupukkival, a lappföldi Mikulással, aki december 5-én érkezik hazánkba.

Attila megörökölte a Mikulás csizmát

– Már gyerekként forgalmasabb volt számunkra december 6-a, mint másoknál, ugyanis sorra csengettek be a helybéli gyerekek a kaputelefonunkon, mikor én szóltam bele csak annyit mondtak:”Szólj apukádnak, hogy nagyon jó gyerek voltam, és ne felejtsen el!” - folytatta a visszaemlékezést Attila. – Az otthonunkhoz közeli Kék óvodában a neve miatt felkérték, hogy ő legyen az ovis műsor Mikulása. Később én vettem át apától ezt a szerepet, különleges élmény volt, ahogy a kicsik csillogó szemmel, örömmel fogadtak, és nekem énekeltek, szavaltak.

Egy vicces e-mail címmel kezdődött minden

– A télapóskodás tulajdonképpen egy viccből indult, a kollégáim megszerezték a régi telapo.hu-s e-mail címem és mondták a gyerekeiknek, hogy tudnak írni a Mikulásnak. Sokan írtak nekem, a nevük alapján kiderítettem, hogy melyik munkatársam az apa, és ha valaki kisebb ajándékot kért, elküldtem neki. Később már maguk a szülők kértek meg nem csak munkatársak, ismerősök, barátok is, hogy írhasson nekem gyerekük, és általam teljesíthessék kérésüket – mondta el a férfi.

Fotó: Mikulás Attila

Most már együtt ajándékozzák a gyerekeket

- Idén már van egy-két felkérésünk Rékával néhány barátunk 1-4 év körüli gyermekéhez. Eddig négyen jelentkeztek, és kifejezetten kérték, hogy ha Mikulásnéval bővült a család, akkor Réka is tartson velem, és öltözzön be a kicsikhez – árulta el izgatottan Attila.

Anyukája buktatta le a Télapót és a Jézuskát is

- Olyan 6 éves koromban összetévesztettem édesapámat a Télapóval, mert ugyanúgy szakállas volt és láttam ahogy december 5-én éjjel telepakolja a csizmánkat cukorkákkal. Ám anyukám észrevett, és szólt neki: „Apa lebuktunk”. Ekkor jöttem rá, hogy nincs mikulás. Anya is nem sokkal később lelepleződött Jézuskaként: a karácsonyfa díszítéskor belegabalyodott az égősorba és ráborult a fa – mesélte a különleges családi történeteket Mikulás Attila.

Ne a Télapóval „fenyegessünk”!

Örök dilemma, hogy vajon jó ötlet-e a Mikulással meglepni a gyerkőcöket.

– Az nagyon fontos, hogy ne a Télapóval fenyegetve neveljük a gyereket. Ne mondjuk azt, hogyha nem viselkedik jól, akkor nem jön a télapó – emelte ki Bojti Andrea gyermek pszichológus a Borsnak. - Az érkezés előtt érdemes a gyereket felkészíteni a „meglepetésre”. Ha a gyereken félelem látszik, rövidre kell fogni a látogatást – tette hozzá, majd azt is kiemelte: mindig is lesznek olyan gyerkőcök, akik sírni fognak a Mikulás ölében,mert félnek az idősebb férfiaktól.