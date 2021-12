Spirituális útkereséséről beszél a Shygys egykori sztárja

– Nagyon szeretünk olyan környezetben fellépni, amit a szeretet leng körül. Ilyenek az istentiszteletek és az esküvők is, ahol a szeretet van a középpontban. A gospel is erről szól: felemeli az ember lelkét, és varázslatos hangulatba hozza a közönséget és minket is – mesélte Attila a Metropolnak, aki félve elárulta, hogy lesz még egy jelentős koncertjük 5-én, ami azonban a koronavírus miatt sajnos még elmaradhat, pedig nagyon készülnek rá, és még vendégfellépők is lesznek.