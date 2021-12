Ma is lehet időpontfoglalás nélkül oltásért menni

A hétvégén is folytatódik az Oltási akcióhét, hétfőtől szombat estig már 742 ezren vettek fel oltást. A megjelentek 82 %- a, 609 ezer fő már a megerősítő harmadik oltásért érkezett az oltópontokra , és 91 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A legtöbb oltást eddig pénteken adták be, 139 520-an jelentek meg az oltásért. Az oltópontokon vasárnap is nyitva vannak, ma is akár előzetes időpontfoglalás nélkül lehet érkezni este 19 óráig.