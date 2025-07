Mint arról a Bors alig pár napja beszámolt, hatalmas felháborodást keltett Újbudán egy hajléktalan férfi életveszélyes büntetése: L. Dezső ugyanis a járvány tombolásának kellős közepén, kéregetés közben annak, aki nem adott neki aprót, egyszerűen az arcába köhögött a lehúzott maszkja mögül, majd elinalt. A helyiek közül már többen féltek arra sétálni, miután híre ment a bosszúköhögőnek. Nem csak az áthaladók, de még a helyi hajléktalanok is rettegtek tőle, mivel nemcsak a járvány közepén sokkoló bosszújáról volt híres, hanem agresszív természetéről is. Tudjuk, kiről van szó, és ha tehetjük, mi is elkerüljük. Hol feltűnik, hol eltűnik, de amikor meglátjuk őt a központ előtti padon ücsörögni, inkább nem megyünk oda, velünk is agresszív – mesélte ottjártunkkor a Bors munkatársainak az egyik hajléktalan férfi, Henrik, aki hozzátette, hogy ő és a társai is mélyen elítélték, amit társuk tett.

A hírek nyomán azonban a zsaruk nem tétováztak, azonnal akcióba léptek, és széleskörű nyomozást végeztek a környéken, a tettesre pedig szinte napok alatt rábukkantak. Letartóztatniuk nem kellett, ugyanis kiderült: a bosszúköhögő L. Dezső rablás miatt már két hete rácsok mögött ül. Arra is fény derült, hogy férfitől nem véletlen rettegtek a környéken.