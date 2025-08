Így kend be naptejjel a gyermeked, és nem lesz hiszti

Bár egész évben fontos a napvédelem, nyáron ez különösen elengedhetetlen. Még borús napokon is ki vagyunk téve a napsugárzás hatásainak, ezért a bőr védelme minden időszakban kulcsfontosságú. A gyerekeket azonban nem mindig egyszerű rávenni, hogy bekenjük őket naptejjel.

Valljuk be, a hideg kenőcs érzete nem túl kellemes – de ettől még nem lesz kevésbé fontos a művelet. Szerencsére minden kimerült szülő számára most egy nő megosztotta az „abszolút anyukás trükköt”, amivel könnyedén megoldható a helyzet.

Ru, aki a TikTokon tette közzé a praktikáját, hatalmas sikert aratott. Azt állítja, ez a „legjobb” módszer, amivel a gyerekeket be lehet kenni naptejjel. A megoldás egyszerű, és épp ennyire agyafúrt. A videójában megmutatja, ahogy egy sminkecsetre nyom egy adag naptejet, majd ezzel az ecsettel finoman felkeni azt a gyermeke bőrére. Ez a megközelítés nemcsak egyszerűbb, de segít elkerülni az ellenkezést is. A videóból az is jól látszik, hogy ezzel a módszerrel egyenletesebb a felvitel, így teljes fedést és védelmet biztosít a napsugarak ellen. Gyengéd és hatékony megoldásnak tűnik, kipróbálod?

Miután Ru megosztotta ezt az életmentő tippet, a videója több mint 100 000 kedvelést kapott, és sok néző dicsérte a leleményességet.

A leégés növeli a bőrrák kialakulásának kockázatát, és ez a veszély fennáll még felhős időben is. Nincs olyan, hogy „biztonságos barnulás”, ezért az egészségügyi szakemberek azt javasolják, mindig igyekezzünk „egyensúlyt teremteni” a bőrvédelem és a napfényből származó megfelelő mennyiségű D-vitamin bevitele között - olvasható a Daily Star cikkében. Az orvosok azt javasolják, hogy keressünk árnyékot a nap legintenzívebb időszakában – ez délelőtt 11 és délután 3 óra közé esik. A naptej használata és a minél több bőrfelületet takaró ruházat viselése mellett a gyerekek nap elleni védelme rendkívül fontos.

Ha hosszabb ideig tartózkodunk a szabadban, az egészségügyi hatóságok úgynevezett dupla kenést javasolnak: egyszer 30 perccel indulás előtt, majd közvetlenül a napra menetel előtt ismételten.