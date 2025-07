A reptér segíthet a földönkívülieknek ránk találni? A kutatók csak tovább borzolják a kedélyeket

Miközben mi hatalmas rádióteleszkópokat irányítunk az ég felé, hogy idegen civilizációk jeleit keressük, könnyen lehet, hogy valaki más is minket figyel – és nem is nehéz észrevennie a Földet.

Figyelnek minket a földönkívüliek?

Fotó: Pixabay

Brit kutatók szerint a repülőterek és katonai bázisok radarberendezései úgy világítanak az űrben, mint egy technológiai világítótorony. A Gatwickhez vagy a Heathrow-hoz hasonló repterek erőteljes rádiójeleket sugároznak ki az űrbe, amelyeket akár 200 fényév távolságból is észlelhet egy fejlett rádióteleszkóp – állítják a Manchesteri Egyetem tudósai. Prof. Michael Garrett szerint még csak nem is kell extrém fejlettségű civilizációnak lenni ahhoz, hogy észrevegyék jeleinket.

Néhány száz évvel fejlettebb technológia elég lehet

– nyilatkozta.

A kutatás szerint a Föld civil repülőtereinek radarjai olyan sugárzási intenzitást is elérhetnek, ami már bőven észlelhető. A katonai radarok pedig még erősebb jeleket bocsátanak ki, mivel azok fókuszáltabb nyalábbal pásztázzák az eget, akár százszor erősebben is, mint a polgári rendszerek. Ramiro Caisse Saide, a tanulmány társszerzője szerint ezek a jelek egyértelműen mesterséges eredetűnek tűnnének egy másik csillagrendszerből nézve. Bár az elmélet lenyűgöző, a kutatók persze nem javasolják a repülőterek bezárását. Garrett professzor szerint valószínű, hogy az intelligens civilizációk rövid életűek lehetnek, ezért ritkán esik meg, hogy egyszerre léteznek és képesek is felfedezni egymást, írja a Daily Mail.