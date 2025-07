A tudósok is ledöbbentek: hihetetlen, mit találtak a több ezer éves elhagyatott hajón

Egy 2000 éves hajó roncsain elképesztő felfedezést tettek a tudósok. A híres Antiküthérai hajóroncs i. e. 65 körül süllyedt el, és már több mint egy évszázada tartogat meglepetéseket. Most azonban újabb szenzációs részletek kerültek elő!

Megdöbbentő felfedezést tettek a tudósok egy több ezer éves hajó roncsain belül / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Egy elhagyatott hajó titkai

A svájci régészek nemcsak a vízi jármű külső burkolatának darabjait találták meg, hanem eddig ismeretlen tárgyakat is, amelyek bepillantást nyújtanak a fedélzeti életbe és ez bizony nem mindennapi volt. A hajóroncsot eredetileg szivacsbúvárok fedezték fel i. e. 1900-ban, a görög Antiküthéra sziget közelében. A lelet gyorsan világhírű lett, miután több száz tárgyat hoztak a felszínre. Az egyik legizgalmasabb ezek közül továbbra is az úgynevezett Antiküthérai Mechanizmus, amit sokan a világ első analóg számítógépének tartanak. A szerkezet csillagászati számításokra szolgált – lenyűgöző technikai felfedezés az ókorból. A búvárok egy márvány férfilábat is kiemeltek, valószínűleg egy egykor pompás szobor maradványát. Továbbá találtak egy terrakotta mozsarat is csőrös kiöntővel.

A hajón amforák is előkerültek, amelyek a híres chiosi bort szállították, ami igen gazdag luxuskereskedelemről árulkodott. A vízi járművet szilfa és tölgy kombinációjából építették, ami mutatja, hogy az ókori hajóépítők nemcsak profik voltak, de értettek a túléléshez is a viharos tengereken.

Az antiküthérai hajóroncs továbbra is kimeríthetetlen forrása az ókori kereskedelemre, kézművességre és mindennapi életre vonatkozó ismereteinknek. Minden újabb lelet mélyíti megértésünket azokról az emberekről, akik ezt a különleges hajót építették és vezették”

– mondta a Görögországi Svájci Régészeti Iskola egyik képviselője, akinek szavait a Express idézte.

A világ egyik leghíresebb víz alatti lelőhelye tehát ismét szintet lépett minden új felfedezés újabb fejezetet ír egy elveszett, de rendkívül fejlett civilizáció történetéhez.