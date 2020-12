Elképesztő ez a személyiségteszt: mindent elárul szerelmi életedről

Ez a személyiségteszt lerántja a leplet a legféltettebb titkaidról és mindent elárul a szerelmi életedről.

Ez a személyiségteszt sok mindent elárul a szerelmi életedről. Hiszen sok minden kiderül abból, mit látsz meg először ezen a képen. Mi pedig elmondjuk, mindez mit jelent rád nézve.









1. Egy öregember arca

Ha ezt vetted észre elsőként, akkor mindig a nagyobb képet szemléled, mindig perspektívában vizsgálod a helyzetet, amikor szíven talál a szerelem. Szereted a romantikus gesztusokat, de nem ezek azok, amik valóban elkötelezetté tesznek. Pontosan tudod, hogy egy kapcsolatnak időre, energiára van szüksége ahhoz, hogy felvirágozzon, és folyamatosan ápolni, táplálni kell. A szerelem számodra jóval több és mélyebb kötelék, mint érzelmes dalok és szép csokor virágok.

2. Egy férfi lóháton

Nehéz téged megszédíteni és elcsábítani. Nem számít, mennyire elszántan udvarol neked a másik fél, szinte figyelmen kívül hagyod a gesztusokat. Ennek az az oka, hogy nagyon komolyan és elszántan keresed az Igazit, nem tévesztenek meg a kalandok és a komolytalannak tűnő helyzetek. Tartsd nyitva a szemed! Nem árt, ha kissé befogadóbb tudsz lenni, nehogy elszalaszd a lehetőségeket egy-egy téves ítélettel. A Nagy Õ ugyanis már igen közel van hozzád, talán már ismered is...

3. Egy lány fekszik a folyó partján

Úgy tűnik, hogy megbántottak a múltban. Sebeket szereztél, melyek bizonytalanná és bizalmatlanná is tettek. Vágysz egy komoly kapcsolatra, de félsz is tőle, hiszen tartasz az újabb sérüléstől. Ne hagyd, hogy a múltad visszahúzzon! Mindannyian szenvedtünk el traumákat, próbáld meg kiiktatni mindazt, ami történt, és a jövőre koncentrálni, értékelni a jelen szépségeit. Maradj óvatos, ha ez megnyugtat téged. De ha lassú léptekkel is, indulj el a jövőd felé. Hidd el, van szeretet és szerelem, ami igenis képes kitartó maradni!

4. Köves boltív a folyó felett

Hajlamos vagy arra, hogy gyorsan beleszeress valakibe, és sokszor veszed észre utólag: nem is annyira a másik embert szeretted, inkább a szerelem érzése ragadott magával. Szabad lelkű, nyitott, lelkes vagy. Néha azért hasznos megpihenni is. Lassíts olykor, próbáld meg megtalálni azt a személyt, aki képes élvezni veled a kalandokat, de nyugalmat és harmóniát is találhatsz mellette. Olyasvalakit, aki képes a lelkes és szenvedélyes percek mellett valódi szövetségeseddé is válni. Ez az érzés, ez a kölcsönösség nem fékezni fog téged, hanem szárnyakat kapsz majd tőle.