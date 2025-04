"Az exem szeretője zaklat, egyre jobban rettegek – félek, milyen messzire képes elmenni!"

Egészen döbbenetes helyzetről számolt be név nélkül, segítséget kérve egy 36 éves nő: volt barátja korábbi szeretője folyamatosan zaklatja. Ráadásul úgy érzi, a nő támadásai egyre durvábbak és durvábbak. Már amiatt retteg, hogy egyszer talán túl messzire megy a másik nő. Az asszony a The Sun tanácsadó rovatában vázolta fel az elmúlt időszak aggasztó történéseit. Elárulta, amikor összejött az exével, akkor kezdődtek a zaklatások. A férfi korábbi partnere, akivel többször lefeküdtek, de akivel még előtte véget ért a kapcsolatuk, őt tette meg céltáblájának. Eleinte azt hitte, a 29 éves nő egyszerűen nem tudja elfogadni, hogy a volt partnere továbblépett rajta, de úgy tűnik, más a helyzet.

Exe volt szeretője zaklatja, retteg, meddig képes elmenni a másik nő Fotó: Unsplash

"Gyűlölködő üzeneteket írt és megjelent a házánál, amikor ott voltam. Azt hittem, idővel túl lesz a dolgon, de a helyzet csak rosszabbodott. Hazugságokat terjesztett rólam a barátaimnak, gonosz dolgokat posztolt, még a munkahelyemen is megjelent" – mesélte a nő, hozzátéve: ő igyekezett nyugodtan megkérni a volt szeretőt, hogy hagyja békén, de az ezt követően csak még nagyobb haragra gerjedt. Ráadásul a zaklatások akkor sem értek véget, amikor a levélíró és a férfi (a zaklató exe) nyolc hónapja szakítottak. Mint kiderült, a nő a levélíró új párjának is írogat, és mostanában is folyamatosan ott ólálkodik a lakása környékén.

Pokollá teszi az életemet, és félek, milyen messzire képes elmenni!

– jelentette ki.

A szakértő szerint az ehhez hasonló zaklatásokat igenis komolyan kell venni. Egyértelmű, hogy itt sem az idő nem fog megoldani semmit, sem pedig az, ha megkéri, hogy hagyja békén. Ezt mindenképp jelenteni kell a hatóságoknak, valamint rögzíteni kell minden zaklatást, bizonyítékként. A szakértő kiemeli: sajnos az ilyen esetekben a zaklatások csak fokozódnak, egyre súlyosabbá válnak, így még most kell gátat szabni nekik, méghozzá hivatalos segítség bevonásával.