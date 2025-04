Háromszor tért vissza a halálból: amit odaát látott, az egész életét megváltoztatta

Dannion Brinkley élete 1975-ben gyökeresen megváltozott, amikor villámcsapás érte egy telefonpózna közelében. Az áram bejutott a fejébe a füle fölött, végigfutott a gerincén, és a cipője sarkában lévő szögeket a padlóhoz forrasztotta. Az ütés a levegőbe repítette, majd visszazuhant, miközben egy tűzgolyó elvakította, és szó szerint lángba borította. Mint mesélte: „égtem, lángoltam, megbénultam.” Brinkley-t holtnak nyilvánították, miközben ő a saját testét lebegve figyelte a mentőautóban. Tudata 28 percre eltávozott, ezalatt „egy alagúton utazott át”, ahol találkozott egy fénylény formájú szellemi vezetővel, majd újra átélte egész életét, minden tettének és kimondott szavának súlyával együtt. Végül hirtelen visszatért súlyosan sérült testébe a kórházi hullaházban, és két évig tartott, mire újra járni tudott.

Dannion Brinkley összesen három alkalommal tért vissza a halálból Fotó: Anadolu via AFP

A történetet sokáig nem osztotta meg, mivel családja sem hitt neki. Később viszont könyvet írt „Saved by the Light” címmel, amely bestseller lett. Második halálközeli élményét 1989-ben élte át szívműtét közben, amikor azt állította, hogy a túlvilágra került, egy „kristályvárosba”, ahol újra találkozott „angyali tanítóival”, és megtanult bánni a frissen kapott pszichikus képességeivel. Harmadik tapasztalata egy agyműtét során következett be.