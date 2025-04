Szakadt ágyneműk, szétdobált holmik: Rejtélyes körülmények között tűnhettek el a gyerekek és a tanárok a Bükk erdei táborból

Egykor gyerekek boldog zsivajától volt hangos a Bükk erdejében épült gyerektábor, azonban mára inkább egy szellemjárta, hátborzongató helynek tűnik. Évtizedek óta nem járhatott senki az egykor népszerű táborban.

A táborban gyerekholmik hevernek szétdobálva Fotó: A Felfedező-urbexes

A gyerektábor rejtélye

„A Felfedező” nevű híres urbexes talált rá az elhagyatott gyermektáborra, a Bükk erdő mélyén. A titokzatos urbexes 2014 óta dokumentálja Magyarország elhagyatott és lakatlan épületeit. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például a budapesti luxusház rejtélye, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, vagy a hátborzongató Somogy vármegyei szellemhotel története. Most egy Bükk erdei gyerektáborra bukkant, ahonnan rejtélyes körülmények között tűnhettek el a gyerekek és a tanárok.

A gyerektáborban megállt az idő, de a falai még őrzik a boldog idők emlékeit, titkait. Szakadt ágyneműk az ágyakon, néhány gyerekholmi szétdobálva hever. Azt nem lehet tudni pontosan, hogy mikor és miért tűnhettek el a táborozó gyerekek.