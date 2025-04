Horoszkóp: 4 csillagjegynek a változás szelét hozza az április – Köztük vagy?

Ha idáig úgy érezted, bármibe is belefogtál, kudarcot vallottál, akkor van egy jó hírünk! Újra visszatérhet a lendületed és mély, belső átalakuláson mehetsz át. A zalaegerszegi mágus, Illy Roland Tamás és társa, Horváth Diána asztrológus szerint 4 csillagjegyet fogad kegyeibe most az univerzum és komoly felismerések várhatnak rájuk. Mutatjuk, mit ígér nekik az áprilisi horoszkóp! Te is köztük vagy?

Az áprilisi horoszkóp szerint hatalmas változás vár négy csillagjegyre / Képünk illusztráció: Shutterstock

Ezt mondja a horoszkóp

Bár lesz, akire szakítás és viták is várhatnak ebben a hónapban, ám nemcsak komoly próbatételeket ígér az e havi horoszkóp. Tamás mágusnak most megsúgták az égiek, hogy a változás hónapjában a béke, az egyensúly és a tettrekészség kapja a főszerepet.

"Érezni fogjuk, ahogy a bennünk szunnyadó erő és kreativitás végre felszabadul, és bátrabban merünk lépni előre. Egyszerre vagyunk megfontoltak és ösztönösek, ez az egyensúly segít áprilisban bennünket abban, hogy ne csak tervezzünk, hanem valóban cselekedjünk is. Megmozdul körülöttünk az élet, miközben mély, belső átalakulás is zajlik majd bennünk"– részletezte Tamás mágus, kiemelve, mely 4 csillagjegy számára hozhat óriási fordulatot az április.

Állítja, hogy kiemelkedően pozitív energiák érkeznek ebben a hónapban a Kos, Bika, Rák és Vízöntő jegy szülötteihez.

Diána szerint olyan felismeréseket hoz ez a hónap, amelyek segítenek tisztázni, mit is akarunk igazán és kitől.

Intuitívan ráérzünk arra, mikor kell mozdulnunk, mikor kell hallgatnunk, mikor kell kimondani, amit eddig nem mertünk. Társas kapcsolatainkban harmonikusabb rezgések érvényesülnek, és megtapasztalhatjuk a mélység és a szabadság egyensúlyát

– mutatott rá az asztrológus.

Lendület, erő, kreativitás

Tamás szerint a Kosok áprilisban új erőre kapnak.

"Végre megvalósíthatják azokat a terveiket, amelyek eddig csak gondolatban léteztek. Képesek lesznek másokat is inspirálni lendületükkel és bátorságukkal" – árulta el, kiemelve: a Bikák most végre révbe érnek.

Olyan változások történnek számukra, amelyek biztonságot és fejlődést egyszerre hoznak. Megtalálják az egyensúlyt az anyagi világ és a belső harmónia között

– húzta alá a mágus.