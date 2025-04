Figyelmen kívül hagyta a tüneteket, nagyon megbánta – most fontos dologra figyelmeztet a beteg nő

Lyydia Pearl a TikTokon osztotta meg tapasztalatait a reumás ízületi gyulladással kapcsolatban. Videójában elmondta, hogy éppen egy enyhébb fellángoláson megy keresztül, ami elsősorban a kezeit, csuklóit és vállait érinti. Kiemelte, hogy bár sokan a fájdalmat tekintik a legjellemzőbb tünetnek a betegséggel kapcsolatban, nem mindig ez a legszembetűnőbb jel. Szemléltetésként megmutatta középső ujjának ízületét, amely piros, duzzadt és meleg tapintású volt, de nem érzett benne kifejezett fájdalmat.

Tapasztalata megosztásával Lyydia abban bízik, hogy mások is hamarabb felismerik a betegséget / Fotó: UNSPLASH (Illusztráció)

Az egyik legmeglepőbb részlete annak hangsúlyozása volt, hogy a tünetek gyakran szimmetrikusan jelentkeznek – azaz, amit az egyik kézen tapasztal, az másnap vagy akár még aznap megjelenik a másik kézen is. Ezt azért tartja fontosnak megosztani, mert szerinte, ha korábban látott volna ilyen példát, hamarabb felismeri a betegséget, és előbb fordult volna orvoshoz - írja a Surrey Live.

A reumás ízületi gyulladás – vagy rheumatoid arthritis – egy autoimmun eredetű gyulladásos betegség, amelyet gyakran a tünetek szimmetrikus megjelenése alapján lehet diagnosztizálni. Ez azt jelenti, hogy a fájdalom és duzzanat mindkét oldalon, például mindkét kézen vagy térden jelentkezik.

Úgy érzem, ha korábban tudtam volna, és láttam volna példákat arra, hogyan néz ki ez a betegség, talán hamarabb orvoshoz fordulok, és előbb meg is kaptam volna a diagnózist. Jelenleg a kezeimben, csuklómban és vállaimban jelentkezik a gyulladás.

Lyydia tapasztalata rámutat arra, hogy nem mindig a heves fájdalom a figyelmeztető jel. Néha apróbb, szokatlan tünetek – mint például a nehézség az ujjak kiegyenesítésében vagy a szimmetrikus duzzanat – utalhatnak komolyabb problémára. Ezért is fontos, hogy ne csak az ismertebb jelekre figyeljünk, hanem a kevésbé látványos eltéréseket is komolyan vegyük.

Tapasztalata megosztásával Lyydia abban bízik, hogy mások is hamarabb felismerik a betegséget, és időben segítséget kérnek. Története segíthet abban, hogy a fiatalok is tudatosabbak legyenek saját testük jelzéseivel kapcsolatban, még akkor is, ha nem tartoznak a klasszikus „veszélyeztetett” korosztályba.