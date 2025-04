"Azt álmodom, hogy még él, de aztán eszembe jut, mi történt... és újra összetörök"

Öngyilkos lett egy bűnügyi dokumentumfilmes. Összetört szívű felesége a szörnyű eseteket okolja férje elvesztéséért, és megosztotta mélyen megindító történetét, hogy teljesítse férje végső kívánságát.

Fotó: GoFundMe

Yumeno Niimara szívét szomorúság tölti el, amikor arra gondol, hogy lányuk soha nem fog találkozni az apjával. A 37 éves Yumeno hat hónapos terhes volt, amikor a parti őrség megtalálta a bűnügyi tévéproducer, John (40) holttestét. Extrém vesztibuláris migréntől szenvedett, ami fejfájást, egyensúlyi problémákat és szédülést okozott.

Februári kihallgatásán Roger Hatch, North West Kent vezető halottkémje azt mondta, John jelezte az egészségügyi szakembereknek, hogy munkahelyi stressztől szenved a halála előtti hetekben, és azt mondta a bíróságnak: "Sajnos arra a következtetésre jutottam, hogy halálát öngyilkosság okozta."

Most Yumeno, akinek Johnnal egy hároméves kislánya is van, kész megosztani a kétségbeesett levelet, amelyet a számítógépén hagyott. Ez így szólt: "Úgy érzem, hogy a legboldogabb pillanataimat is megrontották. Bolond voltam, hogy nem tartottam több szünetet ebben az egészben, és nem pihentem. Micsoda pazarlás. Őszintén törődtem azzal, hogy igazságot akarok szerezni... Kevesebbet kellett volna dolgoznom. Kérlek, hozd nyilvánosságra ezt a levelet."

Az asszony azt mondta: "Nem hittem volna, hogy ez megtörténhet velünk, de megtörtént, és bárki mással is megtörténhet. Remélem, John történetének megosztása segíthet abban, hogy valaki más ne éljen át ehhez hasonló tragédiát."

A megtört férfi azonban, aki ezt a szívszaggató levelet írta, szerelmes férj és odaadó apa volt, aki szerette a hétvégéket együtt tölteni a lányával, úszni és főzni. Alig néhány hónappal korábban a felhők között járt, hogy újra apa lehet.

A haverjai „Mr True Crime”-nek becézték, mivel TV-producerként, igaz krimi dokumentumfilmeken dolgozott, John éppen a betegsége előtt a Gyilkosok nyomában új sorozaton dolgozott.

Az igazi krimisorozat házigazdája a híres kriminológus professzor, David Wilson és a Silent Witness színésze, Emilia Fox volt. Özvegye szerint azonban a munkája azt is jelentette, hogy elmerült a gyilkosságok világában és naponta akár 16 órát is eltöltött a szörnyű gyilkosságokkal és a pedofilokkal kapcsolatos dokumentumok áttekintésével, miközben dokumentumfilmeket készített a Netflix és a Channel 4 számára.