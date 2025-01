Egy izlandi gleccser lábánál nyitott lángosozót egy magyar férfi, óriási a sikere

„Mocskosul finom”

Hatféle lángos és gulyásleves került az étlapra: a klasszikus sajtos-tejfölös-fokhagymás, pármai sonkás rukkolával, baconszalonnás-lilahagymás, langusztines rukkolával, parmezánsajttal és banános, nutellás.

A kocsi oldalára ki vannak rakva az ételek fényképei, hiszen sokan nem ismerik a lángost

– mondja Dani. – Voltak, akik a képeket látva, sonkás pizzát rendeltek. Nekik ilyenkor mindig elmagyarázzuk, hogy ez nem pizza, sőt, a tésztája is más, a feltét sem meleg rajta és a sajt sem fog megolvadni a tetején. Szerencsére nyitottak rá és ízlik nekik. Volt egy amerikai fickó, ő is először evett lángost. Nutellás banánost kért, amire egyébként kerül pillecukor és szeletelt mandula is. Pár perc után visszajött az ablakhoz, folyt a lángos az ujjai között és csak annyit mondott: gyerekek, ez mocskosul jó. Kilencvenkilenc százalékban minden nap új vendégek érkeztek. Csak egy-két buszsofőrt, idegenvezetőt láttunk többször. Ők viszont örültek nekünk, mert a legtöbbjük kelet-európai, lengyel, szlovák, horvát, román, cseh, és ők ismerik, szeretik ezt a finomságot. A turisták pedig a világ minden tájáról jöttek, például Indiából, Ázsiából, Amerikából. Sok magyar vendégünk is volt, ráadásul olyanok is, akik olvastak rólunk és csak miattunk jöttek, a gleccsert meg sem nézték. Még nincs mihez viszonyítani, de azt hiszem, jó évünk volt. Izgatottan várjuk a jó időt, és azzal együtt a második szezont. Jó volt a párommal dolgozni, ő vette fel a rendeléseket, én csináltam a lángost. Pörgős munka, de élveztük, hogy magunknak dolgoztunk és hogy valami újat hoztunk be Izlandra.