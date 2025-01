"Bontsam fel az eljegyzést?" – úgy reagált a menyasszony a jegygyűrűre, hogy lehet, nem lesz esküvő

Fontos, hogy házasság előtt 100%-ig ismerjük a másikat. Épp ezért várnak sokan akár éveket is, mielőtt megkérnék párjuk kezét: hogy biztos tudják, jó döntést hoztak. Hisz a boldogító igen jobb esetben örökre szól, és persze az esküvő sem pár forint. Egy férfi a Redditen vallotta be: lehet, hogy jobban át kellett volna gondolnia a dolgokat, most ugyanis ott tart, hogy talán az a legcélravezetőbb, ha egyszerűen felbontja az eljegyzést. De mi is vezetett idáig?

Nem jól sült el az eljegyzés (képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A névtelenségét megtartó férfi ugyanis elárulta, nagymamájának gyűrűjével kérte meg menyasszonya kezét, mivel annak fontos jelentése van számára. Bízott benne, barátnőjének is tetszeni fog majd a gyönyörű darab, ám sajnos nem ez történt. A menyasszony ugyanis, amint az ujjára került az örökségből származó ékszer, máris valami fényesebbet, nagyobbat követelt a vőlegényétől. Követelte, hogy cseréljék ki a gyűrűben a gyémántot.

Meghökkentem, mert tudta, mi a története a gyűrűnek, és azt, hogy ez mennyit jelent nekem. Elmagyaráztam neki, hogy a gyémánt kicserélése elszomorítaná a családomat, főleg a nagymamámat és az édesanyámat, akik hordták a gyűrűt.

Azt tanácsoltam, hogy tartsuk meg mi is családi örökségként a gyűrűt, amit különleges alkalmakon felvesz majd, és a mindennapokra vegyünk neki egy újat, modernebbet. A menyasszonyom azonban ragaszkodott az örökség módosításához, mondván: az immáron az övé, és annak az ő stílusát kellene tükröznie – osztotta meg történetét az elkeseredett férfi, aki úgy érzi, párja kicsit sem viszi figyelembe az érzéseit a gyűrűvel kapcsolatban. Sőt, annyira bántotta barátnője viselkedése, hogy elgondolkodott azon, visszavonja-e a lánykérést. Ezt pedig közölte is vele. Rájött ugyanis, hogy mások az értékeik. Ez természetesen hatalmas vitához vezetett, ami miatt teljesen le lettek állítva az esküvői előkészületek is.

A Reddit közösségének többségi véleménye szerint valóban az eljegyzés felbontása lenne a legjobb döntés.

– Szerintem nagyon fontos a szentimentális értékek tisztelete, és ha ő ezt nem érti, akkor az sokat elmond arról, hogyan veszi figyelembe az érzéseidet is – írták neki kommentben, felhívva a figyelmét arra, hogy ha a hölgy nem érti meg a dolgot, akkor az komoly párkapcsolati problémák jele – számolt be a kínos esetről a Mirror.