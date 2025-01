A szakértő rántotta le a leplet: elárulta milyen ételeket eszik a demencia megelőzésére

Tim Spector ezután kifejtette, hogy mostanában több diófélét és magot fogyaszt gyulladáscsökkentő tulajdonságaik miatt. Ez viszont segíthet a bélmikrobáknak olyan vegyi anyagokat termelni, amelyek az immunrendszerünkkel kölcsönhatásba lépve csökkentik a gyulladást az agyban. Azt is megjegyezte, hogy mindkettő kiváló omega-3 forrás, és elmondta, hogy emiatt több halat is eszik. Megjegyezte, hogy a kagylók is jók lehetnek a demencia megelőzése érdekében - írja az Unilad.