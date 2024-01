Fogyás, rákmegelőzés, szépülés: semmi mást nem kell tenni, csak fázni!

A krioterápia olyan kezeléseket foglal magában, amelyek fagypontközeli hőmérsékletet alkalmaznak. A módszernek számos fizikai és mentális egészségügyi előnye van. A krioterápia alkalmas lehet számos betegség biztonságos alternatív kezelésére és megelőzésére is. Nem mindenki számára élvezetes, akár kellemetlen is lehet, különösen a hideghez nem szokott, vagy hideget nem kedvelők számára. Léteznek arckezelések, amely során csak az arcot kezelik hideggel, emellett vannak úgynevezett krioterápiás pálcák, amelyekkel meghatározott területeket, például fájdalmas ízületeket céloznak meg. Alapjában azonban a krioterápia kifejezést az egész testre kiterjedő kezelésre használjuk. Találkozhatunk vele gyógyfürdőkben, a wellness szolgáltatások között, de orvosok is alkalmazzák ezt a módszert. Ilyen például egy egyszerű szemölcs eltávolítása, amelyet fagyasztásos módszerrel is végezhetnek. Bár kezdetben valóban kellemetlen érzést kelthet, azonban minden kezeléssel egyre jobb lesz, mivel a szervezetünk viszonylag gyorsan képes alkalmazkodni az alacsony hőmérséklethez. Bár általában biztonságosnak mondható, mégis fontos, hogy kipróbálása előtt beszéljünk orvosunkkal - írja a Fanny Magazin.

A hideg - megfelelő körülmények között - nagyon hasznos is tud lenni

De mire jó? A következőkben lássuk, milyen hatással van ránk a hidegterápia, milyen panaszokra érdemes bevetnünk ezt a hűsítő kezelést. Összeszedtük a legfontosabbakat!



1. Fájdalomcsillapítás, izomgyógyulás

Segíthet az izomfájdalmak, valamint egyes ízületi panaszok vagy rendellenességek esetén. Felgyorsíthatja a sportsérülések gyógyulását, csökkentheti az intenzív testmozgás káros hatásait. Az orvosok már régóta ajánlják a jégpakolások használatát a sérült és fájdalmas izmokra, ízületekre, zúzódásokra, mivel a hideg fokozza a vérkeringést, ami elősegíti a gyógyulást és a fájdalomcsillapítást. Akár a hideg vízbe merülés is hatékony módszer lehet.

2. Zsírégetés, fogyás

Nagy segítségünkre lehet a hidegterápia, ha szeretnénk néhány kilótól megszabadulni. A

hidegben való tartózkodás arra kényszeríti a testünket, hogy keményebben dolgozzon a melegen tartás érdekében, ezért sokkal több energiát használ fel, melyek során jóval intenzívebb a zsírégetés. Néhány perc hideg egész napra fokozhatja az anyagcserét, a rendszeres kezelés pedig különösen hatékony lehet fogyás szempontjából. Ráadásul mivel gyorsítja a felépülést sportsérülés, túlerőltetés után, hidegterápia segítségével hamarabb képesek vagyunk újra edzeni, ami szintén fontos lehet a kívánt alak elérése szempontjából.

3. Gyulladás csökkentése

A gyulladás az immunrendszerünk egyik módszere a fertőzések elleni küzdelemben. Néha azonban kicsit túlzásba esik, melynek eredménye a krónikus gyulladás, amely olyan egészségügyi problémákkal hozható összefüggésbe, mint a rák, a cukorbetegség, a depresszió, a demencia és az ízületi gyulladás. Így a gyulladás csökkentése javíthatja az általános egészségi állapotunkat, és csökkentheti számos súlyos, krónikus betegség kialakulásának kockázatát.

4. A demencia megelőzése

A krioterápia képes csökkenteni a demenciával, az enyhe kognitív károsodással és a kognitív hanyatlás más, korral összefüggő formáival összefüggő gyulladást és oxidatív stresszt.

5. A rák elkerülése

Mivel az egész testre kiterjedő hidegterápia enyhíti a gyulladást, a rák kialakulásának kockázatát is csökkentheti. Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy a módszer képes lenne kezelni a rákot, ha a betegség már kialakult. Az orvosi krioterápia azonban jól bevált kezelés a rák bizonyos formáinak kiegészítő kezelésére, főleg a bőrön vagy a méhnyakon lévő daganatos sejtek lefagyasztására.

6. A szorongás csökkentése

Tekintettel arra, hogy alapvetően gyulladáscsökkentő hatása van a hidegnek, a gyulladással összefüggő mentális egészségügyi állapotok javításában is fontos szerepe lehet. Kutatások alátámasztják, hogy depresszióban vagy szorongásban szenvedő emberek esetében a krioterápia legalább 50 százalékkal csökkenti a tüneteket, a hidegterápiával nem kezelt betegekéhez képest.

7. Az ekcéma enyhítése

Az ekcéma krónikus gyulladásos bőrbetegség, amely intenzíven viszkető, száraz bőrfoltokat okozhat. A tüneteket általában szteroidos krémekkel szokták kezelni, ám a krioterápia bizonyos esetekben éppolyan hatékony módszernek bizonyul, bár néha okozhat a bőr kis területein jelentkező fagyási sérüléseket.