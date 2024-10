Újra divat a fitneszlabda, így fogyhatsz vele rengeteget

1. Mozgás a négy fal között

A hűvösebb hónapokban anélkül is átmozgathatjuk magunkat, hogy elhagynánk a lakást. Ehhez szinte fillérekből szerezhetünk edzéshez alkalmas kellékeket, néha pedig elég egy kis leleményesség az alakformálás eszközeinek kialakításához. Például egy konyhai szék, a kanapé vagy ágy széle is lehet a tornagyakorlatok kelléke, egy strapabíró, telepakolt dobozzal pedig a step padot is helyettesíthetjük.

2. Palackokból is lehet súlyzó

Évtizedes hagyománya van a különféle palackokkal való edzésnek, amiben a súly maga a víz, de akár homok vagy aprószemű kavics is lehet. Egy 1,5 literes üveget nézve ugyanennyi, azaz 1,5 kilót nyom majd a „súlyzónk”, a homok nedvességtartalmától és szemcseméretétől függően 2,5-3 kg-ot, kavicsokkal pedig akár 3-4 kg-os nehezéket is létrehozhatunk. Ezután már csak annyi a dolgunk, hogy elvégezzük a megfelelő gyakorlatokat.

3. Nyújtsa ki magát!

Az egyre népszerűbb különféle ellenállású gumiszalagok költséghatékony eszközök, amiket izomerősítésre, izomnövelésre és nyújtáshoz is igénybe vehetünk. Az egész testet megdolgoztató, sokoldalúan alkalmazható szalagok nem foglalnak helyet, és kezdők is könnyedén használhatják, főleg, hogy a legtöbb termék csomagolásán ajánlott gyakorlatok ábrái is megtalálhatók. Jó alternatívái vagy kiegészítői a súlyzós edzésnek.

4. Ugrálja le a zsírt

Az ugrálókötél remek alakformáló eszköz, az ugrálás pedig amellett, hogy jó zsírégető az izmokat is edzi, erősíti. Alkalmazni leginkább akkor tudjuk otthon, ha földszinti lakásban, vagy házban lakunk, és nincs kit zavarjunk a szökdelés dübörgő zajával. Ezt az eszközt szinte bárhol beszerezhetjük, egyszerű diszkontban, játék- vagy sportboltban, és a fonott zsinórtól kezdve a műanyagon át egészen a fémhuzalosig számtalan verzió közül választhatunk.

5. Erősítse az izmokat

Léteznek olyan kisebb méretű labdák, amik szintén remek kiegészítői lehetnek az otthoni mozgásnak. A soft ball névre hallgató eszköz változatos módon használható, átmérőjük általában 25 cm, méretük miatt könnyen a karok és lábak közé fogható. Ezt a labdát puhára kell fújni, a vele végzett gyakorlatok pedig a testtartás javításában és izomerősítésben lehetnek segítségünkre, különös tekintettel a mélyizmokra.

6. Le az úszógumikkal!

Az iskolásévek elmúlásával el is feledkezünk a hulahoppkarikáról, pedig amellett, hogy könnyen és jó áron beszerezhetjük, csodásra varázsolhatjuk az alakunkat. A karikával, főleg, ha az súlyozott, zsírt égethetünk és kidolgozhatjuk a hasizmainkat, emellett megerősíthetjük a törzs egyéb izmait is. Ha kezdők vagyunk, sajátítsuk el az alapokat videók segítségével, az összerakható elemekből álló eszközöket pedig állítsuk kisebb méretre.